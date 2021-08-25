Virgin Hyperloop konseptini tanıttı: Saatte 1080 kilometre mi, aldatıcı reklam mı?

ntv.com.tr 25.08.2021 - 13:57
Virgin Hyperloop, şehirlerarası yolcuları mıknatıslarla havalandırarak vakumlu tüplerde saatte bin kilometreden daha hızlı taşıyacak yeni kapsül konseptini bir video ile tanıttı.
Konsept videosundan anlaşıldığı üzere tüplerin birbirine fiziksel olarak bağlanması gerekmiyor. Virgin Hyperloop, vagonların, manyetik levitasyon ile saatte bin kilometrenin üzerinde bir hıza çıkabileceğini ifade etti.
Bu konseptin ilk versiyonunda Virgin geçen sene saatte 170 km hıza çıkabilen ve içerisinde ekibinin de yer aldığı ilk testlerini gerçekleştirmişti.
Öte yandan konseptin gerçeklikten uzak olduğunu savunanlar da var.
Demiryolu mühendisi ve yazar Gareth Dennis, Twitter'da "Bilgisayarda yaratılmış efektlerden başka bir şey içermeyen, 'Her şey işliyor ve müthiş' diyen parlatıcı bir video" yorumunda bulundu.
Virgin Hyperloop, pille çalışan kapsüllerin doğrudan karbon salımının sıfır olacağını duyurdu.