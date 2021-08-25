Virgin Hyperloop konseptini tanıttı: Saatte 1080 kilometre mi, aldatıcı reklam mı?

Geleceğin ulaşım modelleri arasında hyperloop gösteriliyor. Konsept bir boru içerisinden trenlerin yüksek hızla geçmesi anlamına geliyor. Virgin firması hyperloop projesindeki son gelişmeleri paylaştı. Saatte 1080 kilometre iddiasıyla birçok kişiyi heyecanlandıran reklam, bazı uzmanlardan eleştiri aldı.

ntv.com.tr 25.08.2021 - 13:57

Virgin Hyperloop konseptini tanıttı: Saatte 1080 kilometre mi, aldatıcı reklam mı? - 1

Virgin Hyperloop, şehirlerarası yolcuları mıknatıslarla havalandırarak vakumlu tüplerde saatte bin kilometreden daha hızlı taşıyacak yeni kapsül konseptini bir video ile tanıttı. 

Virgin Hyperloop konseptini tanıttı: Saatte 1080 kilometre mi, aldatıcı reklam mı? - 2

Konsept videosundan anlaşıldığı üzere tüplerin birbirine fiziksel olarak bağlanması gerekmiyor. Virgin Hyperloop, vagonların, manyetik levitasyon ile saatte bin kilometrenin üzerinde bir hıza çıkabileceğini ifade etti. 

Virgin Hyperloop konseptini tanıttı: Saatte 1080 kilometre mi, aldatıcı reklam mı? - 3

Bu konseptin ilk versiyonunda Virgin geçen sene saatte 170 km hıza çıkabilen ve içerisinde ekibinin de yer aldığı ilk testlerini gerçekleştirmişti.

Virgin Hyperloop konseptini tanıttı: Saatte 1080 kilometre mi, aldatıcı reklam mı? - 4

Öte yandan konseptin gerçeklikten uzak olduğunu savunanlar da var.

Virgin Hyperloop konseptini tanıttı: Saatte 1080 kilometre mi, aldatıcı reklam mı? - 5

Demiryolu mühendisi ve yazar Gareth Dennis, Twitter'da "Bilgisayarda yaratılmış efektlerden başka bir şey içermeyen, 'Her şey işliyor ve müthiş' diyen parlatıcı bir video" yorumunda bulundu.

Virgin Hyperloop konseptini tanıttı: Saatte 1080 kilometre mi, aldatıcı reklam mı? - 6

Virgin Hyperloop, pille çalışan kapsüllerin doğrudan karbon salımının sıfır olacağını duyurdu.

Virgin Hyperloop konseptini tanıttı: Saatte 1080 kilometre mi, aldatıcı reklam mı? - 7
Temmuz ayında da vakumlu tüplerde seyahatleri mümkün kılmayı hedefleyen bir diğer şirket olan Hyperloop TT, gemi konteynerlerini benzer bir şekilde taşımayı hedefleyen HyperPort konseptini tanıtmıştı.
Virgin Hyperloop konseptini tanıttı: Saatte 1080 kilometre mi, aldatıcı reklam mı? - 8

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER