vivo, akıllı telefon kullanıcılarının kullanım ve satın alma tercihlerini açıkladı

Bununla birlikte ücretli dijital yayın platformlarının kullanım oranlarında da ciddi boyutta artış gözleniyor. Araştırmaya katılanların yüzde 73’ü bir ya da birden çok dijital yayın platformuna abone olduğunu paylaşırken, bu platformlar arasında Netflix ilk sırada yer alıyor.



BİR DÖNEMİN YILDIZI TV, ARTIK POPÜLER DEĞIL



vivo’nun araştırması, akıllı telefonların hayatımıza girmesi ve içeriklere dijital ortamda kolay ulaşılabilmesi ile birlikte televizyon izlenme oranlarında ciddi düşüş yaşandığını da gözler önüne seriyor. Araştırmaya katılan 5 kişiden 2’si (yüzde 40) hiç televizyon izlemediğini söylüyor. Geriye kalan yüzde 60’ın sadece yüzde 13’ü çok nadir televizyon izlediğini belirtiyor. Katılımcıların televizyonda en çok izlediği içerik ise diziler ve spor programları. Araştırma ayrıca bir dönem çok fazla izlenme oranları yakalayan Survivor, Masterchef gibi eğlence programlarının da eski popülerliğini kaybettiğini gösteriyor.