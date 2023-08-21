vivo, Brandverse Awards’dan ödülle döndü

vivo Türkiye, CIAN İstanbul imzalı “vivo Y35 Android Güncelleme Garantisi ile #Her Zaman Y’eni” reklam filmi ile BoomSonar tarafından düzenlenen Brandverse Awards Ödülleri’nde “Teknoloji Üreticileri Film” kategorisinde bronz ödüle layık görüldü. Kullanıcıların akıllı telefon alırken en çok dikkat ettikleri özellik uzun ömürlü olması ve ne kadar süre güncelleme alacağı oluyor. Bu içgörüden yola çıkan vivo Türkiye, “vivo Y35 Android Güncelleme Garantisi ile #Her Zaman Y’eni” reklam filmi ile şık tasarımı, güçlü teknolojik özellikleri ve kalitesiyle beğeni toplayan Y35 modelini satın alan tüm kullanıcılara 2 büyük Android güncelleme ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi verdiğini anlatıyor.