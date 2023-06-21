vivo orta segment telefonda çok iddialı
Akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarından vivo’nun Türkiye’de ürettiği Y35 akıllı telefonu, Türkiye’de markanın sattığı telefonlar arasında açık ara lider olmayı başardı.
Akıllı telefon sektörünün lider markalarından vivo satışlarını günden güne artırmaya devam ediyor. vivo Türkiye, Gebze’deki fabrikasında üretilen Y serisi telefon ailesinde yer alan Y35 modelinin satışta olan tüm vivo telefon modellerine göre yüzde 38 daha çok sattığını açıkladı. Türkiye’de üretilmeye başladığından bu yana şık ve zarif tasarımının yanı sıra 256 GB geniş hafızasıyla da vivo kullanıcılarının gözdesi olan Y35, toplam satışta vivo’ya en fazla kazandıran model oldu.