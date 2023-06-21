vivo orta segment telefonda çok iddialı

50 MP ana kamerası ve sektörün öncü görüntüleme özelliklerine sahip olan Y35, kullanıcılara gece karanlığında ya da düşük ışıklı ortamlarda bile canlı, detaylı ve profesyonel görünen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekme imkânı veriyor. 16 MP HD ön kamerası ile de parlak ya da loş ışık fark etmeksizin net selfie’ler çekilebiliyor. 6,58 inç boyutundaki FHD+ ekranı ile de telefon kusursuz bir görüntü kalitesi sunuyor.



Güçlü Snapdragon 680 SoC işlemcisiyle kullanıcılara yüksek performans sunan Y35, 8 GB RAM'e ek genişletilebilir RAM özelliği ile Android tabanlı akıllı telefonlarda zaman zaman sıkıntı yaratan bellek sorununa çözüm imkânı sunuyor. Kullanıcılar 8GB RAM’in yanı sıra ilave + 8GB genişletilmiş RAM ile 8 GB'a kadar boş olan ROM alanı genişletilmiş RAM olarak kullanarak uygulamalar arasında daha sorunsuz geçiş yapabiliyor, sevdikleri uygulamaların hepsini tereddüt etmeden indirip arka planda birçok uygulamayı donma yaşamadan çalıştırabiliyorlar.