vivo V29 serisi, tasarım ve fotoğrafçılık alanındaki inovasyonlarıyla orta segmentte tozu dumana katıyor
Akıllı telefon teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketi vivo, kısa süre önce V Serisi’nin iki yeni üyesi V29 ve V29 Lite 5G’yi Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sundu. Dünyada inovasyonlarıyla bilinen vivo, V29 Serisi ile tasarımda bir ilke imza atarak amiral gemisi telefonlarda görmeye alıştığımız kavisli ekranı orta segment akıllı telefonlara taşıyor. Segmentinde ilk olan 120Hz kavisli AMOLED ekranları ile V29 ve V29 Lite, uygun fiyatları ve yüksek performansın yanında son derece şık ve zarif telefon alternatifleri olarak rakiplerini geride bırakıyor.
Akıllı telefon teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketi vivo, kısa süre önce V Serisi’nin iki yeni üyesi V29 ve V29 Lite 5G’yi Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sundu. Dünyada inovasyonlarıyla bilinen vivo, V29 Serisi ile tasarımda bir ilke imza atarak amiral gemisi telefonlarda görmeye alıştığımız kavisli ekranı orta segment akıllı telefonlara taşıyor.