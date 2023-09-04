vivo V29 serisi, tasarım ve fotoğrafçılık alanındaki inovasyonlarıyla orta segmentte tozu dumana katıyor

V29 Lite 5G’nin güçlü kamera özellikleri ile fotoğraf ve videoda sınırsız yaratıcılık

V29 Lite 5G; kamera ve video özellikleri, çeşitli pozlama seçenekleri, yaratıcılığa olanak veren modları, filtreleri ve efektleri ile hem fotoğraf hem video alanında kullanıcılara etkileyici deneyimler sunuyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 16MP ön kamerası; sarsıntı önleyici 64MP ana kamera, 2MP bokeh, 2MP makro lensten oluşan üçlü arka kamera sistemi ve rakiplerinde bulunmayan birçok farklı özelliğin yer aldığı “Portre” modu ile V29 Lite 5G fotoğraf tutkunlarının tercihi olacak.

Kullanıcılar telefonun “Çift Pozlama” özelliği ile fotoğrafın öznesini arka fondan ayırarak belirgin ve görünür kılan katmanlı portreler; Gece modu özelliğinde yer alan farklı filtrelerle, karanlık ortamlarda bile etkileyici fotoğraflar çekebiliyorlar. Portre modunda yer alan “Güzellik” özellikleri fotoğrafı çekmeden önce yüz renginde; burun, çene ve gözler gibi istenen bölgelerde oynamalar yapma imkânı tanırken, ışık efektleri ile de fotoğraflar daha etkileyici hale geliyor. “Duruş” modu nasıl poz vereceğini bilemeyenlere güzel poz alternatiflerini gösterirken zamanlama özelliği, fotoğraf boyutu ayarlama, çerçeve çizgisi, dengeleyici ve efekt ustası gibi birçok farklı fotoğraf düzenleme seçeneği de kullanıcılara benzersiz fotoğraflar çekme şansı veriyor.