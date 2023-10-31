vivo, Y serisi ile öğrencilere avantajlı telefon fırsatı sunuyor
Hükümetin 7 milyon üniversite öğrencisine bir kereye mahsus olmak üzere cep telefonu desteğine dair karar 1 Kasım’da yürürlüğe giriyor. Şık tasarıma, güçlü performansa ve Android güncelleme garantisi ile uzun kullanım ömrüne sahip uygun bütçeli telefon sahibi olmak isteyen gençler, uygulama kapsamında vivo’nun Türkiye’de üretilen Y Serisi’nden kendilerine uygun modeli seçebiliyor. vivo; Y36, Y35, Y22s, Y27, Y17s ve Y16 modelleri ile kullanıcılara seçim yapabilecekleri geniş bir avantajlı akıllı telefon yelpazesi sunuyor.
Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin karar, Resmî Gazete'de yayımlandı. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek kararname ile, üniversite öğrencilerine satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan cep telefonu satın alımlarında 5.500 TL destek verilecek.
Uygulama kapsamında öğrencilerin avantajlı alabilecekleri telefonlar arasında, vivo’nun üretimini Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştirdiği Y serisi modelleri de yer alıyor. vivo, Y Serisi altında öğrencilere Y36, Y35, Y22s, Y27, Y17s ve Y16 modellerinden oluşan geniş bir yelpaze sunuyor.
Hükümetin öğrencilere vereceği desteğin yanında vivo ayrıca Y16, Y17s, Y27 ve Y35 modellerini myvivoshop’dan satın alan kullanıcılara 500 TL sepet indirimi ve 400 TL kupon desteği olmak üzere toplam 900 TL ekstra destek veriyor.