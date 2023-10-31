vivo, Y serisi ile öğrencilere avantajlı telefon fırsatı sunuyor

GENİŞ KAPASİTESİ İLE Y35 SINIRLARI ORTADAN KALDIRIYOR

Şık ve zarif tasarımı gelişmiş teknoloji ile buluşturan Y35, kullanıcılara güçlü Snapdragon 680 SoC işlemcisiyle yüksek performans, 8 GB RAM'i ile de yüksek hız sunuyor.

Y35’in kullanıcıların fotoğraf, video ve oyunlarını diledikleri kadar uzun süre güvenle saklamalarına olanak veren 256 GB depolama alanını 1 TB’a kadar genişletmek de mümkün. 8 GB'a kadar boş olan ROM alanı genişletilmiş RAM olarak kullanılarak uygulamalar arasında daha sorunsuz geçiş yapılabiliyor, tüm uygulamalar tereddütsüz indirilip donma yaşamadan çalıştırılabiliyor.

Kusursuz görüntü ve keyifli bir izleme deneyimi sunan Y35 ile kullanıcılar 7 saatin üzerinde aralıksız oyun oynayabiliyor, 14 saatin üzerinde HD film izleyebiliyor. 5000 mAh uzun ömürlü pili, 18 W hızlı sarjı ve yapay zekâ destekli güç tasarrufu teknolojisi sayesinde cihaz yüzde 100 şarj edildiğinde yaklaşık 2 gün açık kalabiliyor. Telefon toza karşı IP5X ve suya karşı IPX4 sertifikalarına da sahip.