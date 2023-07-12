vivo Y Serisi’nin yeni yıldızı Y36 ön satışa açıldı

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markası vivo, Türkiye’de üretilen ve tüketicilerin büyük beğenisini kazanan Y serisini yeni üyesi Y36 ile genişletiyor. Tüketicilerin yüksek performans, geniş depolama alanı, gelişmiş kamera ve güçlü batarya gibi beklentilerine yönelik uygun fiyatlı seçenek olarak öne çıkan Y36, 3 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla vivo’nun online satış platformu Myvivoshop.com ve Hepsiburada.com üzerinden avantajlı fırsatlarla ön satışa sunuluyor.

YÜKSEK PERFORMANS VE GENİŞ DEPOLAMADA BİR ADIM ÖTEYE…

Android 13 işletim sistemi ve Funtouch OS 13 arayüzü üzerinden çalışan vivo Y36, Qualcomm'un Snapdragon 680 işlemcisi ile tüketicilere yüksek performans sunuyor. Geniş depolama kapasitesine sahip telefon, kullanıcıların daha fazla uygulamayı kolaylıkla kullanmasına ve aynı anda 25 uygulamayı gecikme olmadan çalıştırmasına olanak tanımak için 8GB+8GB Genişletilmiş RAM 3.0 ve Memory Booster teknolojisi ile geliyor. 256 GB depolama alanına sahip Y36’nın hafızası microSD kartla 1 TB’a kadar genişletilebiliyor.