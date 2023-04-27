Vivo'dan 2 yeni katlanabilir telefon: X Fold2 ve XFlip

vivo, katlanabilir akıllı telefonlarının geliştirilmesinde birinci nesil X Fold'dan bu yana amiral gemisi performansına ve optimum kullanıcı deneyimine öncelik veriyor. Yeni nesil vivo X Fold2 katlanmayan telefonlara rakip amiral gemisi teknik özelliklerin yanı sıra, kullanıcılara yenilikçi bir deneyim için geniş bir ekranın avantajını da sunuyor. 2K+ çözünürlüğe ve 1.800 nit maksimum parlaklığa sahip 8.03 inç E6 ana ekranı, vivo X Fold2’yi katlanabilir akıllı telefonlar arasında lider modellerden biri haline getiriyor. Cihazın hem ana hem de kapak ekranları 120 Hz tazeleme hızını destekliyor.

vivo X Fold2'nin üstün performansı; geliştirilmiş SPU, LPDDR5X ve UFS 4.0 ile Snapdragon® 8 Gen 2 tarafından destekleniyor. 3D Ultrasonik Çift Ekranlı Parmak İzi Tarama ve kablosuz kayıpsız Hi-Fi gibi diğer mükemmel özelliklerle gelen vivo X Fold2, 50 W kablosuz FlashCharge desteğine sahip 4800 mAh (tipik) pili ve 120 W çift hücreli FlashCharge hızlı şarjı ile kullanıcıları düşük pil endişesinden kurtarıyor.

Bir önceki X Fold modelinden yaklaşık 33 gram daha hafif ve 2 mm daha ince tasarıma sahip olan vivo X Fold2’de, sağlamlık ve yorulma direncini artırmak için kullanılan ince ve dayanıklı menteşe telefonun ömrünü önceki modele oranla %33 artırıyor. X Fold2’nin menteşesi 400.000 katlamadan sonra bile sergilediği kalıcı performans ile TÜV Rheinland sertifikası aldı.