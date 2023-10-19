vivo’nun heyecanla beklenen güncellemesi: Funtouch OS 14 ile kullanıcı deneyimi seviye atlıyor
vivo merakla beklenen Android 14 tabanlı yeni arayüzü Funtouch OS 14 ile telefonlarda performansı bir üst seviyeye çıkarıyor. Funtouch OS 14 ile vivo kullanıcıları daha akıcı performansın yanı sıra birçok yeni özelliğe kavuşuyor.
vivo, Android tabanlı yeni arayüzü Funtouch OS 14'ü kullanıma sunuyor. vivo, gelişmiş ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunmak için Funtouch OS 14 arayüzünde Android 14 sürümünde sunulan avantajların üzerine bir dizi yenilik ve iyileştirme ekledi. Bellek yönetimi, akıcılık, çoklu görev yetenekleri, kişiselleştirme, gizlilik ve güvenlik alanlarında ciddi iyileştirmelerle gelen arayüz; daha fazla yaratıcılık ve esneklik sağlayan yeni video düzenleme araçları ile de kullanıcıların cihazlarıyla etkileşimini çok daha keyifli hale getiriyor.