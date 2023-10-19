vivo’nun heyecanla beklenen güncellemesi: Funtouch OS 14 ile kullanıcı deneyimi seviye atlıyor

“Smooth Envision” ile daha akıcı kullanıcı deneyimi

Funtouch OS 14, işletim sistemi deneyimini daha akıcı hale getiren yenilikçi “Smooth Envision” yaklaşımı ile kalıcı işlemlerin sayısını azaltarak ve RAM kullanımını optimize ederek sistem performansını, yanıt verme yeteneğini ve aynı anda daha fazla uygulamayı aktif tutma yeteneğini geliştiriyor. Bu gelişmiş RAM tasarrufu özelliği, 8 GB ve üzeri RAM yapılandırmasına sahip cihazlara 600 MB'a kadar kullanılabilir RAM alanı ekleyerek çoklu görevleri son derece kolaylaştırıyor. Yeni “Uygulama Tutucu” özelliği de manuel olarak kapatılmayan beyaz listedeki uygulamaların her zaman son arayüze geri yüklenmesini sağlıyor. Böylece kullanıcılar, kaldıkları yerden kolayca devam edebiliyorlar.

Belirli akıllı telefon modellerinde, ana ekranda uygulamaları açarken ve kapatırken hareket bulanıklığını simüle etmek için gelişmiş algoritmalar kullanan “Hareket Bulanıklığı” özelliği sayesinde görsel olarak da akıcılık elde ediliyor. Bu yazılım odaklı yaklaşım, 60 Hz yenileme hızına sahip ekranların akıcılığını %18,7 oranında artırarak çok yumuşak görsel geçişler sağlıyor.