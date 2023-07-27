vivo’nun orta segmentteki yeni yıldızı V29 Lite ön satışa sunuldu

SU VE TOZA DAYANIKLI

Su ve toza dayanıklılık için IP54 sertifikasına sahip olan V29 Lite; deneme üretimi sırasında vivo Ar-Ge test laboratuvarlarında geçtiği -20 ile +50 Santigrat arasındaki zorlu ortamlarda günlük çizilmelere karşı kasa dayanıklılık testi, farklı açılardan 32.000 kez düşme testi gibi kapsamlı testlerle kalite ve dayanıklılığını ispat etti.

V29 Lite, 2 büyük Android sürümü güncelleme ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi ile kullanıcılara hep güncel bir telefona sahip olma şansı da veriyor.