vivo’nun orta segmentteki yeni yıldızı V29 Lite ön satışa sunuldu
vivo, amiral gemisi özelliklere sahip bütçe dostu yeni modeli V29 Lite’ı 26 Temmuz itibarıyla online satış platformu myvivoshop.com ve Hepsiburada üzerinden hediyeler ve avantajlarla ön satışa sunuyor. Orta segmentte kavisli AMOLED ekranıyla rakiplerini geride bırakan V29 Lite, kalite ve güvenlikten ödün vermeyen akıllı telefon kullanıcılarının vazgeçilmez yol arkadaşı olacak.
vivo, orta segmentte amiral gemisi özellikleri ve fiyat performans avantajı ile rakiplerini geride bırakacak olan V29 Lite 5G’yi online satış kanalı myvivoshop.com ve Hepsiburada.com kanalıyla ve fırsatlarla ön satışa sundu.