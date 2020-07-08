Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi)

Nishinoshima isimli volkanik ada patlamalardan etrafa saçılan parçalar sayesinde yüzölçümünü büyüttü. NASA bölgedeki patlamaları uzaydan görüntüledi

ntv.com.tr

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 1

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 965 kilometre güneyinde bulunan ve faal hale gelen volkanik adanın yüz ölçümü volkanik patlamalar nedeniyle büyüyor. 

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ada Haziran ayına kıyasla 152 metre daha büyük bir hale geldi.  

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 2

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yaşanan volkanik patlamaların boyutunu gözler önüne sermek için bölgeyi yörüngedeki uyduları ile görüntüledi. 

Uzmanlar adanın büyüklüğünün 2013'ten bugüne 12 kat arttığı belirtiliyor. 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 3

NASA ASTRONOTUNUN GÖZÜNDEN GEZEGENİMİZ

ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip.

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 4
Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor.
Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 5
Bu paylaşımlara yenisi eklendi yörüngedeki uzay istasyonunda görev alan ABD'li astronot Jessica Meir ABD'nin Boston, New York ve Philadelphia kentlerinin fotoğraflarını yayınladı.
Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 6
Eylül 2019'dan beri ISS'de görev alan Meir, aynı anda tamamen kadınlar tarafından yapılan uzay yürüyüşünde yer alarak adını tarihe yazdırmıştı.
Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 7

NASA tarafından daha önce yapılan paylaşımlar ise şöyle...

Hood Dağı (Oregon) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 8

Egmont Volkanı (Yeni Zelanda) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 9

Etna Dağı (Sicilya) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 10

Semien Dağları (Etiyopya) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 11

Shasta Dağı (Kaliforniya) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 12

Capulin Volkanı Ulusal Anıtı (Meksika) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 13

Fuji Dağı (Japonya) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 14

Tien Shan Dağları (Çin) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 15

Brandberg Massif (Namibya) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 16

Mauna Kea (Hawaii) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 17

Anti Atlas Dağları (Fas) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 18

Navajo Dağı (Utah) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 19

Pacaya Volkanı (Guatemala) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 20

Nanga Parbat (Pakistan) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 21

Jefferson Dağı (Oregon) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 22

Bolivya Andları 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 23

Mt. Redoubt Volkanı (Alaska) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 24

Shasta Dağı (Kaliforniya) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 25

Sierra Nevada (İspanya) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 26

Luquillo Dağları (Porto Riko) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 27

Kazbek Dağı (Rusya) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 28

Patagonya Andları (Arjantin) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 29

Olimpos Dağı (Yunanistan) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 30

Mont Blanc (İtalya ve Fransa) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 31

Damavand Dağı (İran) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 32

Everest Dağı (Nepal ve Çin) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 33

Alpler (Avrupa) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 34

Barberton Dağları (Güney Afrika) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 35

Kalp Dağı (Wyoming) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 36

Ulinta Dağları (Utah) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 37

Appalachian Dağları (Kuzey Amerika) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 38

Shasta Dağları (Kaliforniya) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 39

Karpat Dağları (Romanya) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 40
Augustine Volkanı (Alaska)
Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 41

Ağrı Dağı (Türkiye) 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 42

AVUSTRALYA'DAKİ YANGINLARIN DUMANLARI BREZİLYA'YA ULAŞTI

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsüne bağlı Uzaktan Algılama Birimi, Avustralya'daki dumanların Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletine ulaştığını açıkladı.

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 43

Meteoroloji şirketi MetSul ise Twitter'dan yaptığı paylaşımla, dumanların çok belirgin olmadığını vurgularken, eyalet başkenti Porto Alegre'ye ulaştığını doğruladı. 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 44
Dumanların 12 bin kilometre katederek Güney Amerika'ya ulaştığı, bu durumdan kıtadaki canlı yaşamının olumsuz etkilemesinin beklenmediği kaydedildi.
Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 45

Şili meteoroloji servisi de pazartesi günü dumanların Şili ve Arjantin'den de görülebildiğini açıklamıştı.

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 46

AVUSTRALYA'DAKİ YANGINLAR YÖRÜNGEDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının ne denli büyük bir zarara yol açtığı gezegenimizin yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilen kareler ile daha net bir şekilde görülüyor.

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 47
Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlara müdahalenin artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle güçleştiği belirtiliyor.
Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 48

2 HAFTADA 2 BİN DEPREM HARİTAYI DEĞİŞTİRDİ

Porto Riko'da meydan gelen depremler yüzeyinde kalıcı değişimlere neden oldu. Space.com haber portalında yer alan habere göre, İki haftada iki bin depremin yaşandığı ülkede harita değişti. 

9 Ocak 2020'de alınan InSAR verilerini, 28 Aralık 2019'da Sentinel-1A uydusundan gelen verilerle karşılaştıran araştırmacılar, bu değişikliklerin  lokasyonunu, yönünü ve boyutunu haritalandırdı. 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 49

'DEPREM ADASI' 6 YIL DAYANABİLDİ

6 yıl önce Pakistan'da meydana gelen  7.7 şiddetindeki deprem sonrası ortaya çıkan 'deprem adası' olarak da anılan Zalzala Koh yeniden okyanusun dibindeki yerini almış, NASA bu olaya ait görüntüleri yayınlamıştı. 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 50

NASA DEĞİŞİMİ UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

Bölgedeki değişim NASA'nın yörüngedeki uyduları çektiği kareler ile net bir şekilde gözler önüne serilmişti.

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 51

Kutup bölgesindeki Eagle Adası'nı mercek altına alan NASA çalışanları bölgenin 3 Şubat ve 13 Şubat tarihlerinde çekilmiş uydu fotoğraflarını yayınladı.

Yapılan açıklamada adadaki buz ve kar miktarının sadece 10 günde yüzde 20 azaldığı bilgisinin altı çizildi. 

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 52

ANTARKTİKA'DA ADA KEŞFEDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde sıcaklığın ilk defa 20 santigrat dereceyi aştı kutup bölgesinde buzul erimesi hız kazanmış durumda. Antarktika'daki buzulların erimesi sonrası bölgede ilginç bir keşife imza atıldı.

Thwaites Offshore Research (THOR) projesi kapsamında bölgede araştırmalar yürüten bilim ekibi bir ada keşfetti. Adanın buzul erimesinden sonra gün yüzüne çıktığı açıklandı.

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü (NASA uzaydan görüntüledi) - 53

NASA'DAN 'ANKARA' PAYLAŞIMI

Amerikan Havacılık ve Uzay Dariresi (NASA) Başkent Ankara'yı yörüngeden görüntüledi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan  (ISS) çekilen fotoğrafta, şehrin merkezine,  Anıtkabir’e ve başkenti çevreye bağlayan  otoyollara dikkat çekildi.

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