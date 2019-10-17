Volvo ilk tam elektrikli modelini tanıttı
Volvo Cars, şirketin tamamen elektrikli ilk otomobili olan XC40 Recharge'ı tanıttı.
-
1
İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo Volvo XC40 Recharge'ı tanıttı.
Söz konusu model firmanın ilk tamamen elektrikli modeli olarak dikkat çekiyor.
-
2XC40 Recharge, aynı zamanda Google'ın Android işletim sistemi tarafından desteklenen tamamen yeni bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk Volvo modeli.
-
3Söz konusu modelin İngiltere fiyatı 50 bin sterlin olacak. Modelin Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.
-
4Volvo Cars 2025 yılına kadar küresel satışlarının yüzde 50'sinin tamamen elektrikli modellerden oluşmasını hedefliyor.
-
5Şirket tarafından açıklamaya göre, geriye kalan yüzde 50 ise hibrit modellerden oluşacak.
-
6Şirket bunun için önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl tamamen elektrikli bir otomobil pazara sunacak
-
7İşte Volvo'nun ilk tam elektrikli modelinden kareler...
-
8
-
9
-
10