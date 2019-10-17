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Volvo ilk tam elektrikli modelini tanıttı

Volvo Cars, şirketin tamamen elektrikli ilk otomobili olan XC40 Recharge'ı tanıttı.

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    İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo Volvo XC40 Recharge'ı tanıttı.

    Söz konusu model firmanın ilk tamamen elektrikli modeli olarak dikkat çekiyor. 

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    XC40 Recharge, aynı zamanda Google'ın Android işletim sistemi tarafından desteklenen tamamen yeni bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk Volvo modeli.
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    Söz konusu modelin İngiltere fiyatı 50 bin sterlin olacak. Modelin Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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    Volvo Cars 2025 yılına kadar küresel satışlarının yüzde 50'sinin tamamen elektrikli modellerden oluşmasını hedefliyor.
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    Şirket tarafından açıklamaya göre, geriye kalan yüzde 50 ise hibrit modellerden oluşacak.
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    Şirket bunun için önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl tamamen elektrikli bir otomobil pazara sunacak
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    İşte Volvo'nun ilk tam elektrikli modelinden kareler...
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