Volvo’dan oturma odası gibi sürücüsüz otomobil
ntv.com.tr
İsveç’li otomobil devi Volvo yeni sürücüsüz otomobil konseptini görücüye çıkardı
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1Volvo, ‘Volvo 360c’ isimli yeni otomobil konseptini görücüye çıkardı. Tamamen otonom olan model iç dizaynı ile dikkat çekiyor.
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2Sürücüye gerek olmadığı için sürücü koltuğunun da bulunmadığı model, sizin için ister bir yatak odasına, isterseniz bir oturma odasına ev sahipliği yapabiliyor.
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3Elektrikli motordan güç alan 360c’nin dış tasarımı oldukça fütüristtik çizgilere sahip.
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4Modelin teknik bileşenleri ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.
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5Söz konusu modelin ne zaman üretime geçeceği ve satışa sunulacağına dair bilgiler de volvo tarafından hala açıklanmış değil.
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