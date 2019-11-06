Voyager 2 'yıldızlararası uzay'dan ilk mesajını yolladı 

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Voyager misyonu ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Voyager 2 'yıldızlararası uzay'dan ilk mesajını Dünya'ya gönderdi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, 5 Kasım 2018'de Güneş Sistemi'ni geri de bırakarak evrendeki yolculuğuna devam eden uzay aracından elde edilen veriler Güneş Sistemi ile ilgili yeni bilgiler sunabilir.