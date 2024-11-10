Vücudun gizli hafızası onlarmış: Beyin gibi anı depoluyorlar!
ABD'de yapılan yeni bir arıştırma vücudumuz ile ilgli yeni bir keşfi ortaya koydu. New York Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre anılar yalnızca beyinde değil, böbrek ve sinir hücrelerinde de depolanıyor.
ABD'de yapılan araştırmada bilim insanları, aynı insan beyni gibi böbrek ve sinir doku hücrelerinin de anıları depolayabildiğini tespit etti.
Uzmanların yaptığı araştırmada anıların yalnızca beyinde değil vücudun farklı bölgelerinde de saklandığı belirlendi.