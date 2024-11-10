Vücudun gizli hafızası onlarmış: Beyin gibi anı depoluyorlar!

ABD'de yapılan yeni bir arıştırma vücudumuz ile ilgli yeni bir keşfi ortaya koydu. New York Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre anılar yalnızca beyinde değil, böbrek ve sinir hücrelerinde de depolanıyor.

Vücudun gizli hafızası onlarmış: Beyin gibi anı depoluyorlar! - 1

ABD'de yapılan araştırmada bilim insanları, aynı insan beyni gibi böbrek ve sinir doku hücrelerinin de anıları depolayabildiğini tespit etti.

Uzmanların yaptığı araştırmada anıların yalnızca beyinde değil vücudun farklı bölgelerinde de saklandığı belirlendi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Vücudun gizli hafızası onlarmış: Beyin gibi anı depoluyorlar! - 2

Araştırmada bilim insanları, beyin hücreleri arasında iletileri taşıyan "nörotransmitter" adı verilen kimyasallar gibi, sinir dokusu ve böbrekten alınan hücrelerin farklı kimyasal maddelere nasıl tepki verdiğini inceledi.

Vücudun gizli hafızası onlarmış: Beyin gibi anı depoluyorlar! - 3

Bilim insanları, bu hücreleri belli bir süre farklı kimyasal sinyallere maruz bırakarak "anı depolayan genin" ne zaman aktif hale geleceğini takip etti.

Vücudun gizli hafızası onlarmış: Beyin gibi anı depoluyorlar! - 4

Bunu belirlemek için ise uzmanlar, örnek alınan böbrek ve sinir doku hücrelerini tepki vermesi halinde parlayan bir protein üretecek şekilde tasarladı.

Buna göre, belirli süre çeşitli kimyasal sinyaller alan bu hücreler, beyin hücrelerinin anıları depolamak için yaptığı davranışı göstererek "anı depolayan geni" aktifleştirdi.

Vücudun gizli hafızası onlarmış: Beyin gibi anı depoluyorlar! - 5

Araştırmanın başyazarı Nikolay Kukushkin, yaptığı açıklamada, "öğrenme ve anı depolama kabiliyetinin genellikle beyin ve beyin hücreleriyle ilişkilendirildiğini ancak bu çalışmanın vücuttaki diğer hücrelerin de aynısını yapabileceğini gösterdiğini" ifade etti.

Kukushkin, araştırmanın hafızanın nasıl çalıştığını anlamak ve hafıza sorunlarını tedavi etmek için yeni fırsatlar sunduğunu kaydetti.

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