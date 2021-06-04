Wall Street Journal'dan Türk SİHA'lara övgü: Yerli dronelar ABD basınında

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal "Düşük maliyetli Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçlarının savaşlarda "oyun değiştirici" bir rolü olduğu vurgulandı.

NTV Haber 04.06.2021 - 08:34

Wall Street Journal'dan Türk SİHA'lara övgü: Yerli dronelar ABD basınında - 1
"Düşük maliyetli Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor"

Bu başlık Amerikan Wall Street Journal gazetesine ait.

Gazete, Türkiye'de üretilen düşük maliyetli silahlı insansız hava araçlarının Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki savaşlarda "oyun değiştirici" olarak yer aldığını yazdı.
Wall Street Journal'dan Türk SİHA'lara övgü: Yerli dronelar ABD basınında - 2
Haberde, "Geçen yıl bölgesel çatışmalarda başarılı olduğu kanıtlanan bu yeni savaş taktiği, Türkiye ve Rusya'nın etrafındaki stratejik dengeyi değiştirdi." değerlendirmesine yer verildi.
Wall Street Journal'dan Türk SİHA'lara övgü: Yerli dronelar ABD basınında - 3
SİHA'ların savaşlarda tankları, zırhlı araçları ve diğer savunma sistemlerini enkaza çevirdiği belirtilen haberde "SİHA'lar, en az, yüksek teknolojiye sahip ama pahalı olan savaş araçları kadar etkili." ifadesi kullanıldı.
Wall Street Journal'dan Türk SİHA'lara övgü: Yerli dronelar ABD basınında - 4
1984'te kurulan Baykar'ın müşterileri arasında Katar ve Ukrayna olduğunun belirtildiği haberde, NATO üyelerinin yanı sıra, Afrika ve Asya ülkelerinin de bu SİHA'larla ilgilendiği aktarıldı.
Wall Street Journal'dan Türk SİHA'lara övgü: Yerli dronelar ABD basınında - 5
Haberde, "İHA'ların başarısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda asker ya da pahalı ekipmanı riske atmadan bölgesel etkisini artırmasına yardımcı oldu." görüşü paylaşıldı.
Wall Street Journal'dan Türk SİHA'lara övgü: Yerli dronelar ABD basınında - 6
Haberde ayrıca "Türkiye'nin PKK ile mücadelesini kendi kontrolündeki bir sistemle vermek istemesinden doğdu." ifadeleri kullanıldı.
Wall Street Journal'dan Türk SİHA'lara övgü: Yerli dronelar ABD basınında - 7
Türk yapımı SİHA'ların Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinde de etkili olduğuna işaret edilen haberde, Türkiye'nin desteği ile Hafter güçlerinin Trablus'tan çıkarıldığı hatırlatıldı.

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