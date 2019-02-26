Warren Buffett'tan Apple TV+ açıklaması: Riskli buluyorum (En büyük 5'inci hissedarı)

1 Dünyanın en zengin insanlarından olan Warren Buffett'tan çok konuşulacak bir Apple açıklaması geldi. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın en büyük 5. hissedarı olan Buffet, Apple'ın son lansmanından pek memnun kalmışa benzemiyor.

2 Zira ülke basınına konuşan milyarder yatırımcı özgün içerik platformu hakkında şüphelerinin olduğunu ve işlerin sarpa sarabileceğini söyledi.

3 Buffett konu ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi: “Başarmalarını çok isterim ancak böyle bir şirket bile hatalar yapabilir”

4 WARREN BUFFETT'TAN iPHONE İTİRAFI Dünyanın en değerli şirketi Apple'ın kurucusu olsanız bile herkesi ikna etmekte başarısız olabilirsiniz. Zira bu durum 2011'de hayatını kaybeden Steve Jobs'un başına gelmiş

5 ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın en büyük 5'inci hissedarı olan Buffett, Apple'ın kurucusu Steve Jobs ve iPhone ile ilgili geçtiğimiz aylarda ilginç açıklamalarda bulundu.

6 Dünyanın en zengin 5 kişisinden birisi olan 88 yaşındaki Buffett, Steve Jobs hayattayken kendisine iPhone satmak için her yolu denediğini ancak kendisinin hiçbir zaman iPhone satın almadığını belirtti.

7 CNBC kanalında katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Buffett, Cook’un kendisine her sene Noel kartı gönderdiğini ve her sene iPhone satmayı umduğunu açıkladı.

8 Buffett gelişen teknolojiye rağmen tercihini hala kapaklı telefonlardan yana kullandığının da altını çizdi. Gelen soruya esprili bir yanıt veren Buffett, "Benim iPhone aldığım gün pazar doyma noktasına ulaşmış demektir" ifadelerini kullandı.