Warren Buffett'tan Apple açıklaması (En büyük 5'inci hissedarı)

1 Apple'ın en büyük hissedarlarından birisi olan Warren Buffett CNBC'ye verdiği röportajda, daha ucuz olsaydı daha fazla Apple hissesi alacağını söyledi.

2 Geçtiğimiz yıl 1 trilyon dolar değere sahip olan ilk teknoloji şirketi olan Apple'ın hisselerinin düşmesine rağmen Buffett şu anki seviyede Apple'a yatırım yapmayacağının da altını çizdi.

3 Buffett röportajda şu ifadelere yer verdi: "Daha ucuz olsaydı, daha fazla satın alırdık. Kendimi Apple hisselerini satarken düşünemiyorum. Ne kadar düşük olursa o kadar iyi, açıkçası hoşuma gidiyor."

4 WARREN BUFFETT'TAN iPHONE İTİRAFI Dünyanın en değerli şirketi Apple'ın kurucusu olsanız bile herkesi ikna etmekte başarısız olabilirsiniz. Zira bu durum 2011'de hayatını kaybeden Steve Jobs'un başına gelmiş

5 ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın en büyük 5'inci hissedarı olan Buffett, Apple'ın kurucusu Steve Jobs ve iPhone ile ilgili geçtiğimiz aylarda ilginç açıklamalarda bulundu.

6 Dünyanın en zengin 5 kişisinden birisi olan 88 yaşındaki Buffett, Steve Jobs hayattayken kendisine iPhone satmak için her yolu denediğini ancak kendisinin hiçbir zaman iPhone satın almadığını belirtti.

7 CNBC kanalında katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Buffett, Cook’un kendisine her sene Noel kartı gönderdiğini ve her sene iPhone satmayı umduğunu açıkladı.

8 Buffett gelişen teknolojiye rağmen tercihini hala kapaklı telefonlardan yana kullandığının da altını çizdi. Gelen soruya esprili bir yanıt veren Buffett, "Benim iPhone aldığım gün pazar doyma noktasına ulaşmış demektir" ifadelerini kullandı.