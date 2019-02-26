Warren Buffett'tan Apple açıklaması (En büyük 5'inci hissedarı)
ntv.com.tr
Dünyanın en zengin insanlarından olan Warren Buffett'tan çok konuşulacak bir Apple açıklaması geldi.
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1Apple'ın en büyük hissedarlarından birisi olan Warren Buffett CNBC'ye verdiği röportajda, daha ucuz olsaydı daha fazla Apple hissesi alacağını söyledi.
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2Geçtiğimiz yıl 1 trilyon dolar değere sahip olan ilk teknoloji şirketi olan Apple'ın hisselerinin düşmesine rağmen Buffett şu anki seviyede Apple'a yatırım yapmayacağının da altını çizdi.
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3Buffett röportajda şu ifadelere yer verdi: "Daha ucuz olsaydı, daha fazla satın alırdık. Kendimi Apple hisselerini satarken düşünemiyorum. Ne kadar düşük olursa o kadar iyi, açıkçası hoşuma gidiyor."
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WARREN BUFFETT'TAN iPHONE İTİRAFIDünyanın en değerli şirketi Apple'ın kurucusu olsanız bile herkesi ikna etmekte başarısız olabilirsiniz. Zira bu durum 2011'de hayatını kaybeden Steve Jobs'un başına gelmiş
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5ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın en büyük 5'inci hissedarı olan Buffett, Apple'ın kurucusu Steve Jobs ve iPhone ile ilgili geçtiğimiz aylarda ilginç açıklamalarda bulundu.
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6Dünyanın en zengin 5 kişisinden birisi olan 88 yaşındaki Buffett, Steve Jobs hayattayken kendisine iPhone satmak için her yolu denediğini ancak kendisinin hiçbir zaman iPhone satın almadığını belirtti.
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7CNBC kanalında katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Buffett, Cook’un kendisine her sene Noel kartı gönderdiğini ve her sene iPhone satmayı umduğunu açıkladı.
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Buffett gelişen teknolojiye rağmen tercihini hala kapaklı telefonlardan yana kullandığının da altını çizdi.
Gelen soruya esprili bir yanıt veren Buffett, "Benim iPhone aldığım gün pazar doyma noktasına ulaşmış demektir" ifadelerini kullandı.
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9Bunun kişisel bir tercih olduğunu belirten Buffett, Apple'da büyük bir potansiyel görmeye devam ettiğini ve bu yüzden şirketi Berkshire Hathaway grubu ile Apple’ın irili ufaklı tüm hisselerini toplamaya devam ettiğini de belirtti.