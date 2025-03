​​Sosyal medya "We Are Clean" akımını konuşuyor: "We Are Clean" ne demek?

"We Are Clean" akımı, son dönemde sosyal medya platformu TikTok'ta popülerlik kazanan bir trend haline geldi. Bu akımın çıkış noktası aslında Fenerbahçe Teknik Sirektörü Jose Mourinho.Sarı lacivertli teknik adam Jose Mourinho, geçen haftalarda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Mourinho’nun “We are clean” (Biz temiziz) sözleri Türkiye ve dünya spor basınında geniş yankı bulmuştu.