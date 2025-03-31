​​Sosyal medya "We Are Clean" akımını konuşuyor: "We Are Clean" ne demek?

Ancak, akım sadece bireysel bir farkındalık hareketi olmanın ötesine geçerek, mizahi içeriklere de ilham kaynağı oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, temizlik kavramını yalnızca zararlı alışkanlıklardan arınmak olarak değil, genel anlamda hijyen, düzenli yaşam ve disiplinli bir hayat tarzıyla ilişkilendirerek eğlenceli paylaşımlar yapıyor.