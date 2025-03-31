Sosyal medya "We Are Clean" akımını konuşuyor: "We Are Clean" ne demek?
Son günlerde sosyal medya platformlarında yeni bir akım hızla yayılmaya başladı. Instagram, TikTok ve X (Twitter) kullanıcıları, ünlü sanatçı Özdemir Erdoğan'ın "Gurbet" şarkısının melodisi eşliğinde "We Are Clean" sözünün yer aldığı videolar paylaşarak bu trende katılıyor. Peki, "We Are Clean" ne demek?
"We Are Clean" akımı, son dönemde sosyal medya platformu TikTok'ta popülerlik kazanan bir trend haline geldi. Bu akımın çıkış noktası aslında Fenerbahçe Teknik Sirektörü Jose Mourinho.Sarı lacivertli teknik adam Jose Mourinho, geçen haftalarda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Mourinho’nun “We are clean” (Biz temiziz) sözleri Türkiye ve dünya spor basınında geniş yankı bulmuştu.