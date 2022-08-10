Whatsapp ekran görüntüsü almayı durduracak

WhatsApp son olarak tek seferlik paylaşımlara ilişkin yeni bir adım atıyor.

Güvenlik kurallarını sertleştiren WhatsApp sadece bir kere görüntülenecek mesajlar özelliğini geliştirmişti.

Ancak bu uygulamanın da bir güvenlik açığı bulunuyordu. Siz karşınızdakine tek sefer görmesi için fotoğraf atsanız bile sistem ekran görüntüsü almayı engelleyemiyordu. Bu da amacın dışına çıkmak anlamına geliyordu.

Yakında yapılacak geliştirmeyle tek seferlik mesajlar açıldığında telefonun ekran görüntüsü alma özelliği devre dışı kalacak.