Whatsapp ekran görüntüsü almayı durduracak

WhatsApp'ın mesaj silme özelliğinin süre sınırının 60 saate yükseleceği ortaya çıkmıştı. Şirket tek seferlik fotoğraf gönderiminde ekran görüntüsü almayı de engelleme üzerinde çalışıyor. Ayrıca kısa süre içerisinde gruplardan sessizce ayrılmak ve çevrimiçi durumunu gizlemek gibi özellikler de kısa süre içerisinde kulanıcılara açılacak.

Haberler 10.08.2022 - 14:58 | Son Güncelleme : 11.08.2022 - 12:25

Whatsapp ekran görüntüsü almayı durduracak - 1

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, sürekli yeni özellikler üzerinde çalışıyor. 

Şirket son olarak üç yeni özelliği yayına almaya çok yaklaşmış durumda. 

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Gruplardan sessizce ayrılmak ve çevrimiçi durumunu gizlemek gibi özelliklerin geliştirildiği daha önce sızmıştı. Yakın zamanda bu iki özelliğin tüm kullanıcıların erişimine sunulması bekleniyor.

Whatsapp ekran görüntüsü almayı durduracak - 3

WhatsApp son olarak tek seferlik paylaşımlara ilişkin yeni bir adım atıyor. 

Güvenlik kurallarını sertleştiren WhatsApp sadece bir kere görüntülenecek mesajlar özelliğini geliştirmişti. 

Ancak bu uygulamanın da bir güvenlik açığı bulunuyordu. Siz karşınızdakine tek sefer görmesi için fotoğraf atsanız bile sistem ekran görüntüsü almayı engelleyemiyordu. Bu da amacın dışına çıkmak anlamına geliyordu. 

Yakında yapılacak geliştirmeyle tek seferlik mesajlar açıldığında telefonun ekran görüntüsü alma özelliği devre dışı kalacak. 

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Dünya genelinde kullanılan WhatsApp geçtiğimiz yıllarda gönderilen mesajların silinebilmesine imkan tanımıştı. Şirket bu özelliği daha da geliştirdi. 

Son güncellemelere göre gönderilen bir mesaj silmek için 60 saate sahip olacaksınız. 

Whatsapp ekran görüntüsü almayı durduracak - 5

WABetainfo’nun haberine göre, WhatsApp Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneğini de ekleyecek.

Whatsapp ekran görüntüsü almayı durduracak - 6

Kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını “voice status” olarak belirledi.

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Görüntülerde durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyorlar.

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Mikrofonun altında, alışılageldik metin, fotoğraf, video paylaşma seçenekleri yer alıyor.

Whatsapp, sesli durum bildirimlerini uçtan uca şifreleyecek ve sadece seçilen kişilere gösterecek.

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