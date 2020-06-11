WhatsApp geri adım attı! (Binlerce numara internete sızmıştı)

WhatsApp'ın ‘tıkla sohbet et’ isimli özelliğini kullanan kişilerin telefon numaralarının, Google arama sonuçlarında çıktığı belirlendi. WhatsApp konu ile ilgili ilk adımı attı.

ntv.com.tr 11.06.2020 - 08:16

WhatsApp geri adım attı! (Binlerce numara internete sızmıştı) - 1

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir gizlilik sorunuyla gündemde.

WhatsApp geri adım attı! (Binlerce numara internete sızmıştı) - 2

Geçtiğimi günlerde ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp'ın ‘tıkla sohbet et’ isimli özelliğini kullanan kişilerin telefon numaraları, Google arama sonuçlarında çıkıyordu.

WhatsApp geri adım attı! (Binlerce numara internete sızmıştı) - 3

Söz konusu özelliği kullanan yaklaşık 300 bin kişinin telefon numarası, Google arama sonuçlarında herkese açık bir şekilde listeleniyordu.

WhatsApp geri adım attı! (Binlerce numara internete sızmıştı) - 4

Google dizininde herkes tarafından görüntülenebilen numaraların üzerine tıklandığı zaman kişilerin WhatsApp profil resmini görüntüleyebilmek de mümkün hale geliyordu.

WhatsApp geri adım attı! (Binlerce numara internete sızmıştı) - 5

TechCrunch’ta yer alan habere göre, Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu söz konusu hata için ilk adımı attı. Hata, WhatsApp'ın açıklamasına göre onarılmış durumda.

WhatsApp geri adım attı! (Binlerce numara internete sızmıştı) - 6

Ancak söz konusu hatayı 23 Mayıs'ta Facebook’a bildiren Güvenlik araştırmacısı Athul Jayaram şirketin bu sorunu saptamada geç kaldığı görüşünde.

WhatsApp geri adım attı! (Binlerce numara internete sızmıştı) - 7

Zira Jayaram’a gönderilen cevapta telefon numaralarının Google indeksinde gözükmesinin herhangi bir sorun ya da güvenlik açığından kaynaklanmadığı bilgisinin altı çizilmişti.

WhatsApp geri adım attı! (Binlerce numara internete sızmıştı) - 8
Başka bir deyişle ilk etapta bunun bir sorun olmadığını belirten WhatsApp daha sonra bu sorunu çözmek için gerekli girişimleri yaptı.
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