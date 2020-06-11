WhatsApp geri adım attı! (Binlerce numara internete sızmıştı)

Google dizininde herkes tarafından görüntülenebilen numaraların üzerine tıklandığı zaman kişilerin WhatsApp profil resmini görüntüleyebilmek de mümkün hale geliyordu.

TechCrunch’ta yer alan habere göre, Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu söz konusu hata için ilk adımı attı. Hata, WhatsApp'ın açıklamasına göre onarılmış durumda.

Zira Jayaram’a gönderilen cevapta telefon numaralarının Google indeksinde gözükmesinin herhangi bir sorun ya da güvenlik açığından kaynaklanmadığı bilgisinin altı çizilmişti.

Başka bir deyişle ilk etapta bunun bir sorun olmadığını belirten WhatsApp daha sonra bu sorunu çözmek için gerekli girişimleri yaptı.