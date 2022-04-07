WhatsApp gruplara anket seçeneği getiriyor

LİNK ÖNİZLEME

WhatsApp'ın uygulama versiyonunda paylaşılan linkler için önizleme çıkıyor ancak bu durum WhatsApp Web ve masaüstü için geçerli değil.

Şirket yaptığı son güncellemeyle masaüstü uygulaması WhatsApp Destkop'ta link önizlemesine izin veriyor.

HATALAR DÜZELTİLDİ

WhatsApp hem web hem masaüstü sürümünde önceden link önizlemesi mümkündü. Şirket çoklu cihaz desteği uygulamasını yayına aldıktan sonra sistem hata verdi ve önizlemeler kayboldu.

Şirket oluşan bugları çözdü.