WhatsApp iPhone 7'de kapanacak mı?
WhatsApp'ın yakın zamanda yayınlayacağı bir güncelleme ile eski model cihazlarda çalışmayı durduracağı öne sürülüyordu. Bu cihazlar arasında yer alan iPhone 7'de ise uygulamanın erişime kapatılıp kapatılmayacağı merak konusu olmuştu. Peki WhatsApp iPhone 7'de kullanılmaya devam edecek mi? İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın yakın zamanda yayınlayacağı bir güncellemenin ardından 1 Ekim tarihi itibarıyla bazı telefon modellerinde kullanıma kapanacağı iddia ediliyordu.