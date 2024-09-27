WhatsApp iPhone 7'de kapanacak mı?

Ancak WhatsApp'ın yakın zamanda yapacağı güncelleme, belirtilen cihazlarda kullanımı engellemeye yol açmayacak.

iPhone 7 modellerine gelen en son işletim sistemi güncellemesi iOS 15 olduğu göz önünde bulundurulursa, WhatsApp iOS 12 ve üzerini destekleyen cihazlarda çalışmaya devam edecek.