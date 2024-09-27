WhatsApp iPhone 7'de kapanacak mı?

WhatsApp'ın yakın zamanda yayınlayacağı bir güncelleme ile eski model cihazlarda çalışmayı durduracağı öne sürülüyordu. Bu cihazlar arasında yer alan iPhone 7'de ise uygulamanın erişime kapatılıp kapatılmayacağı merak konusu olmuştu. Peki WhatsApp iPhone 7'de kullanılmaya devam edecek mi? İşte ayrıntılar...

WhatsApp iPhone 7'de kapanacak mı? - 1

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın yakın zamanda yayınlayacağı bir güncellemenin ardından 1 Ekim tarihi itibarıyla bazı telefon modellerinde kullanıma kapanacağı iddia ediliyordu.

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WhatsApp iPhone 7'de kapanacak mı? - 2

Erişime kapatılacağı iddia edilen cihazlar arasında ise iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri yer alıyordu.

WhatsApp iPhone 7'de kapanacak mı? - 3

Ancak WhatsApp'ın yakın zamanda yapacağı güncelleme, belirtilen cihazlarda kullanımı engellemeye yol açmayacak.

iPhone 7 modellerine gelen en son işletim sistemi güncellemesi iOS 15 olduğu göz önünde bulundurulursa, WhatsApp iOS 12 ve üzerini destekleyen cihazlarda çalışmaya devam edecek.

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