WhatsApp Kanallar'da en çok takipçiye sahip Türk takımları belli oldu

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde kanallar özelliğinin Türkiye'ninde içinde bulunduğu 150 ülkede kullanıma açtığını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından Türk takımları kendi WhatsApp kanallarını kurdu. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un WhatsApp kanallarındaki takipçi sayısı.

WhatsApp Kanallar'da en çok takipçiye sahip Türk takımları belli oldu - 1

WhatsApp, Kanallar özelliğinin Türkiye'de kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Bu duyurunun ardından Türk takımları WhatsApp kanallarını kurdu.

İşte 4 büyüklerin WhatsApp Kanallar'da takipçi sayıları;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

WhatsApp Kanallar'da en çok takipçiye sahip Türk takımları belli oldu - 2

TRABZONSPOR

98 BİN TAKİPÇİ

WhatsApp Kanallar'da en çok takipçiye sahip Türk takımları belli oldu - 3

BEŞİKTAŞ

176 BİN TAKİPÇİ

WhatsApp Kanallar'da en çok takipçiye sahip Türk takımları belli oldu - 4

FENERBAHÇE

662 BİN TAKİPÇİ

WhatsApp Kanallar'da en çok takipçiye sahip Türk takımları belli oldu - 5

GALATASARAY

907 BİN TAKİPÇİ

WhatsApp Kanallar'da en çok takipçiye sahip Türk takımları belli oldu - 6

DÜNYADA ZİRVE REAL MADRID'İN

Öte yandan Real Madrid, 8.5 milyon takipçi sayısıyla WhatsApp kanallarda dünya üzerinde en çok takipçiye sahip spor kulübü konumunda.

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