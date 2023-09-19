WhatsApp Kanallar'da en çok takipçiye sahip Türk takımları belli oldu
WhatsApp, geçtiğimiz günlerde kanallar özelliğinin Türkiye'ninde içinde bulunduğu 150 ülkede kullanıma açtığını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından Türk takımları kendi WhatsApp kanallarını kurdu. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un WhatsApp kanallarındaki takipçi sayısı.
WhatsApp, Kanallar özelliğinin Türkiye'de kullanıma sunulduğunu duyurdu.
Bu duyurunun ardından Türk takımları WhatsApp kanallarını kurdu.
İşte 4 büyüklerin WhatsApp Kanallar'da takipçi sayıları;