WhatsApp kullanıcı sayısını açıkladı



Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın aktif kullanıcı sayısı belli oldu.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen özelliği ile değil kırdığı rekor ile gündemde.

Uzun bir sürenin ardından aktif kullanıcı sayısını açıklayan WhatsApp en popüler mesajlaşma uygulaması unvanını korudu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Facebook'un 2014 yılında 19 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığı WhatsApp 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

WhatsApp geçtiğimiz haftalarda Android uygulama mağazası Google Play'de 5 milyar indirilme barajını aşmıştı.

WhatsApp'ın 5 milyardan fazla indirilmesi kuşkusuz uygulamanın popülaritesine bağlı. Ancak bu başarıda bazı telefon üreticilerinin de payı var.

Zira uygulama bazı Samsung cihazlara önceden yüklü olarak geliyor ve bunun da indirme sayılarını etkilediğini söyleyebiliriz.

Ancak WhatsApp, Google Play Store’da ilk defa 5 milyar indirilme barajını geçen uygulama değil.