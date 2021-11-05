WhatsApp, masaüstü versiyonu için 4 yeni özelliğini duyurdu (Çevrimdışı mesajlaşmak artık mümkün)

Dünyanın en ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü versiyonu için 4 yeni özelliğini duyurdu. Güncellemeyle birlikte WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği masaüstünde de faaliyete geçerken, kullanıcılar artık çevrimdışı da mesajlaşabilecek.

Haberler - ntv.com.tr 05.11.2021 - 13:01 | Son Güncelleme : 05.11.2021 - 13:12

WhatsApp, masaüstü versiyonu için 4 yeni özelliğini duyurdu (Çevrimdışı mesajlaşmak artık mümkün) - 1

Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu.

İşte yeni gelen dört yeni özellik:

WhatsApp, masaüstü versiyonu için 4 yeni özelliğini duyurdu (Çevrimdışı mesajlaşmak artık mümkün) - 2

FOTO DÜZENLEYİCİ

WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek.

BU özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

WhatsApp, masaüstü versiyonu için 4 yeni özelliğini duyurdu (Çevrimdışı mesajlaşmak artık mümkün) - 3

ÇIKARTMA ÖNERİSİ

Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu.

Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker’ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.

WhatsApp, masaüstü versiyonu için 4 yeni özelliğini duyurdu (Çevrimdışı mesajlaşmak artık mümkün) - 4

WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME

WhatsApp’a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı.

Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak.

WhatsApp, masaüstü versiyonu için 4 yeni özelliğini duyurdu (Çevrimdışı mesajlaşmak artık mümkün) - 5

ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ

Bununla birlikte kullanıcılar artık telefonlarını çevrimdışı tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler.

WhatsApp, masaüstü versiyonu için 4 yeni özelliğini duyurdu (Çevrimdışı mesajlaşmak artık mümkün) - 6

‘HERKES İÇİN SİL’ SINIRSIZ OLACAK

Gelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere ‘Herkes için sil’ özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor.

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