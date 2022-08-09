Whatsapp mesaj silme süresini uzatıyor

WhatsApp, sesli durum özelliğinin ardından yeni bir geliştirme yapıyor. Gönderilen mesajları silme süresi 60 saate çıkacak.

Haberler 09.08.2022 - 10:55

Whatsapp mesaj silme süresini uzatıyor - 1

Dünya genelinde kullanılan WhatsApp geçtiğimiz yıllarda gönderilen mesajların silinebilmesine imkan tanımıştı. Şirket bu özelliği daha da geliştirdi. 

Son güncellemelere göre gönderilen bir mesaj silmek için 60 saate sahip olacaksınız. 

Whatsapp mesaj silme süresini uzatıyor - 2

WABetainfo’nun haberine göre, WhatsApp Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneğini de ekleyecek.

Whatsapp mesaj silme süresini uzatıyor - 3

Kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını “voice status” olarak belirledi.

Whatsapp mesaj silme süresini uzatıyor - 4

Görüntülerde durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyorlar.

Whatsapp mesaj silme süresini uzatıyor - 5

Mikrofonun altında, alışılageldik metin, fotoğraf, video paylaşma seçenekleri yer alıyor.

Whatsapp, sesli durum bildirimlerini uçtan uca şifreleyecek ve sadece seçilen kişilere gösterecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER