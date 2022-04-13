WhatsApp mesajlara emoji tepkisi bir adım daha yakın

MESAJLARA EMOJİ TEPKİSİ GELİYOR

Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün olacak. WhatsApp halen bunun testlerini yapıyor. Ancak yapılan yeni bir güncellemeyle verilebilecek tepki sayısı altının üzerine çıkıyor.

Son beta görüntülere göre emojilerin yanında + işareti bulunuyor ve daha fazla emoji seçimine izin veriliyor.