WhatsApp platformlar arası mesajlaşma üzerinde çalışıyor

Şu an için bu özelliğin Avrupa Birliği dışındaki ülkeleri de kapsayıp kapsamayacağı ise belirsizliğini koruyor.



Bu özellikle birlikte kullanıcıların WhatsApp hesabı olmasa bile diğer kişilerin WhatsApp'taki kullanıcılarla iletişime geçmesine olanak tanıyacak.

Örneğin, Signal uygulamasından biri, WhatsApp hesabı olmasa bile bir WhatsApp kullanıcısına mesaj gönderebilir.