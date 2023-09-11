WhatsApp platformlar arası mesajlaşma üzerinde çalışıyor
WhatsApp, Avrupa Birliği'nin çıkardığı Dijital Piyasalar Yasası'ndan (DMA) dolayı kullanıcılarına farklı platformlar üzerinden de iletişim kurma olanağı tanıyacak bir özelliği geliştiriyor. Platformlar arası mesajlaşmayı sağlayacak bu özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğu kaydedildi.
Avrupa Birliği yakın zamanda Dijital Piyasalar Yasası (DMA) olarak bilinen bir yasayı çıkarttı.
Böylelikle kullanıcılara farklı uygulamalar kullanarak birbirleriyle iletişim kurma özelliği sunmak zorunda olan teknoloji şirketlerinden biri olan WhatsApp'ın platformlar arası mesajlaşma üzerinde çalıştığı bildirildi.