WhatsApp 'son görülme' özelliğini değiştiriyor (Kişiye özel 'son görülme seçeneği)

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının en çok şikayet ettiği özellikler arasında yer alan 'son görülme'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. WhatsApp kullanıcıları, artık 'kara liste' oluşturarak, bu kişilerden son görülme zamanını gizleyebilecek.

ntv.com.tr 07.09.2021 - 11:19

WhatsApp 'son görülme' özelliğini değiştiriyor (Kişiye özel 'son görülme seçeneği) - 1
Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor.
WhatsApp 'son görülme' özelliğini değiştiriyor (Kişiye özel 'son görülme seçeneği) - 2
WABetaInfo sitesinde yer alan habere göre, 'gizlilik' ayarlarında yeni bir düzenlemeye gitme kararı alan WhatsApp, Android ve iOS'te beta olarak bir özelliği kullanıma sundu.
WhatsApp 'son görülme' özelliğini değiştiriyor (Kişiye özel 'son görülme seçeneği) - 3

Güncellemeyle birlikte WhatsApp kullanıcılar; 'son görülme' özelliğini 4 farklı şekilde kullanabilecek.

WhatsApp 'son görülme' özelliğini değiştiriyor (Kişiye özel 'son görülme seçeneği) - 4
'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneği de kullanıcılara sunulacak.
WhatsApp 'son görülme' özelliğini değiştiriyor (Kişiye özel 'son görülme seçeneği) - 5

Bu 'kara liste'ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek. 

WhatsApp 'son görülme' özelliğini değiştiriyor (Kişiye özel 'son görülme seçeneği) - 6

Henüz bu özelliklerin tüm kullanıcılar için ne zaman devreye gireceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

WhatsApp 'son görülme' özelliğini değiştiriyor (Kişiye özel 'son görülme seçeneği) - 7

Yeni bir cihazın kurulumunu yaptığınızda, sohbetlerinizi eski cihazınızdan yeni cihazınıza güvenli bir şekilde aktarma seçeneğine sahip olacaksınız. Bu işlem için USB-C - Lightning kablosu gerekli olacaktır.

Bu sadece bir başlangıç. Daha fazla kişinin tercih ettikleri platformlar arasında geçiş yapabilmesi ve sohbetlerini güvenli bir şekilde beraberinde götürebilmesi için bu seçeneği kullanıma sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz”

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