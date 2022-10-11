Whatsapp ve Facebook sözlü savunma yaptı (Rekabet Kurumu'ndan veri paylaşımı soruşturması)

TOPLANTI BAŞLADI

-VERİ PAYLAŞIMININ 2016 YILINDA BAŞLADIĞI TESPİT EDİLDİ



Soruşturma Heyeti Temsilcisi, soruşturma açılması kararının akabinde edinilen ve taraflarca sunulan bilgilerden WhatsApp ile Facebook Inc. arasındaki veri paylaşımının 2016 yılında başladığını belirterek, "WhatsApp vasıtasıyla elde edilen verilerin diğer Facebook Inc. şirketleriyle paylaşılması yönündeki uygulamaların 2016 yılından beri devam ettiği, ayrıca söz konusu veri paylaşımının, verinin sadece WhatsApp'tan diğer Facebook Inc. şirketlerine aktarılması ile sınırlı kalmadığı, Facebook Inc. şirketlerinden herhangi biri tarafından elde edilen verinin de WhatsApp tarafından kullanılabildiği, dolayısıyla veri paylaşımının iki ve hatta çok yönlü gerçekleştiği anlaşılmıştır." bilgisini paylaştı.



Yürütülen soruşturma kapsamında Facebook'un kendi iştirakleri arasında süregelen veri paylaşımının 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin incelendiğini vurgulayan temsilci, soruşturma kapsamında ayrıca güncelleme vasıtasıyla WhatsApp kullanıcılarına getirilmesi planlanan ve WhatsApp hizmetinin kullanımının devam edebilmesi için veri paylaşılmasına rıza gösterilmesi, eş deyişle 'kabul et ya da terk et' (take it or leave it) şeklindeki şartın 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi kapsamında rekabeti sınırlandırıp sınırlandırmadığının değerlendirildiğini anlattı.