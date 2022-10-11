Whatsapp ve Facebook'tan sözlü savunma (Rekabet Kurumu'ndan veri paylaşımı soruşturması)

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Meta Platforms Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Ltd. (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
Sözlü savunma toplantısı, bugün saat 10.30'da Rekabet Kurulunda gerçekleştirilecek.
Toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenler, çevrim içi takip edebilecekler. Bu amaçla Rekabet Kurumunun internet sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekiyor.
2021 yılı başında WhatsApp, kullanıcılarına kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi nedeniyle WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları bilgilendirmesi yapmıştı.
Kişisel verilerini Facebook şirketleriyle paylaşmak istemeyen milyonlarca Türk kullanıcı, benzersiz bir dijital göç başlatarak Whatsapp’tan taşınmıştı.
Bu gelişmeler üzerine Rekabet Kurulu, 2021 yılı Ocak ayında, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatarak, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşım zorunluluğunu durdurmuştu.