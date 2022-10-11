Whatsapp ve Facebook'tan sözlü savunma (Rekabet Kurumu'ndan veri paylaşımı soruşturması)

TOPLANTI ÇEVRİM İÇİ TAKİP EDİLEBİLECEK

Toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenler, çevrim içi takip edebilecekler. Bu amaçla Rekabet Kurumunun internet sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekiyor.