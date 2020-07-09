WhatsApp Web'de 'karanlık' dönem! İşte adım adım yapmanız gerekenler

09.07.2020 - 10:11
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan ve 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile en popüler mesajlaşma uygulaması unvanının sahibi olan WhatsApp bir kez daha platforma entegre edilen yenilik ile gündemde.
Mobil uygulamaların ardından WhatsApp'ın masaüstü sürümü olan WhatsApp Web de karanlık mod özelliğine kavuştu.
WhatsApp Web'de karanlık mod özelliğini aktif hale getirmek için yapmanız gerekenler ise şöyle...
1- WhatsApp Web üzerinden 'ayarlar' kısmına girin
2- Açılan ekranda 'tema' sekmesine tıklayın