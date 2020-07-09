WhatsApp Web'de 'karanlık' dönem! İşte adım adım yapmanız gerekenler

WhatsApp Web'e karanlık mod geldi. Peki WhatsApp Web karanlık mod nasıl kullanılır? İşte adım adım yapmanız gerekenler...

09.07.2020 - 10:11

WhatsApp Web'de 'karanlık' dönem! İşte adım adım yapmanız gerekenler - 1

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan ve 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile en popüler mesajlaşma uygulaması unvanının sahibi olan WhatsApp bir kez daha platforma entegre edilen yenilik ile gündemde. 

WhatsApp Web'de 'karanlık' dönem! İşte adım adım yapmanız gerekenler - 2

Mobil uygulamaların ardından WhatsApp'ın  masaüstü sürümü olan  WhatsApp Web de karanlık mod özelliğine kavuştu. 

WhatsApp Web'de 'karanlık' dönem! İşte adım adım yapmanız gerekenler - 3

WhatsApp Web'de karanlık mod özelliğini aktif hale getirmek için yapmanız gerekenler ise şöyle... 

WhatsApp Web'de 'karanlık' dönem! İşte adım adım yapmanız gerekenler - 4

1- WhatsApp Web üzerinden 'ayarlar' kısmına girin 

WhatsApp Web'de 'karanlık' dönem! İşte adım adım yapmanız gerekenler - 5

2- Açılan ekranda 'tema' sekmesine tıklayın 

 

WhatsApp Web'de 'karanlık' dönem! İşte adım adım yapmanız gerekenler - 6
3- Burada karşınıza çıkan seçeneklerden 'koyu' seçeneğini işaretleyin

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