WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: iOS'tan Android'e taşıma özelliği geldi

WhatsApp mesajlarınız size aittir. Kişisel WhatsApp mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasının ve mesajlarınızın sohbetlerinizden otomatik olarak kaybolması için yollar sunmamızın sebebi budur.

Sunduğumuz en aranan özelliklerden biri, telefon değiştirirken sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarmayı mümkün kılmaktır. Bu özelliği güvenli ve güvenilir bir şekilde oluşturmak için işletim sistemi ve cihaz üreticileriyle sıkı bir şekilde çalışıyoruz.