WhatsApp yeni yapay zeka özelliklerini duyurdu
Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp'a yeni yapay zeka özelliklerini getirdiklerini duyurdu. Meta AI özellikleriyle 22 ülkede kullanıma sunulurken, kullanıcıların yapay zekayla görüntü yaratmalarına olanak tanıyacak yeni fotoğraf düzenleme özellikleri tanıtıldı.
Meta'nın CEO'su Mark Zucerkberg, WhatsApp'ın yeni yapay zeka özelliklerini resmen duyurdu.
Zuckerberg, Meta AI'ın artık Arjantin, Şili, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Peru ve Kamerun dahil 22 ülkede kullanılabildiğini açıkladı.