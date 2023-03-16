WhatsApp'a 'Belki' özelliği: Artık gruplardaki bilinmeyen numaraların kim olduğunu görebileceksiniz

Popüler sohbet uygulaması WhatsApp, 'Belki' özelliğiyle yeniden gündeme geldi. Daha önce oluşturulan grup sohbetlerinde kullanıcıların fotoğraflarının görünmesini sağlayan güncellemeyle dikkat çeken WhatsApp, şimdi de tanımadığınız grup katılımcılarının isimlerini gösterecek.

WhatsApp'a 'Belki' özelliği: Artık gruplardaki bilinmeyen numaraların kim olduğunu görebileceksiniz - 1

WhatsApp tarafından gelen 'Belki' güncellemesi, tüm dünyada merak edilmeye başladı. Bugünden itibaren artık, WhatsApp gruplarındaki tanımadığınız kişilerin ismini görüntüleyebileceksiniz.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

WhatsApp'a 'Belki' özelliği: Artık gruplardaki bilinmeyen numaraların kim olduğunu görebileceksiniz - 2

ARTIK NUMARA OLARAK DEĞİL İSİM OLARAK GÖSTERİYOR

Grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaraları ile görünüyordu. Ama artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görüntülenecek.

WhatsApp'a 'Belki' özelliği: Artık gruplardaki bilinmeyen numaraların kim olduğunu görebileceksiniz - 3

BELKİ ŞEKLİNDE KULLANICI ADI GÖRÜNTÜLENECEK

Bilinmeyen numaralar için harekete geçen WhatsApp, Android, masaüstü (web) ve iOS kullanıcıları için yeni bir özellik yayınladı. Mesaj bildirimlerinde numarası kayıtlı olmayan kişiler ‘Belki...(hesap adı)’ olarak görünüyor.

WhatsApp'a 'Belki' özelliği: Artık gruplardaki bilinmeyen numaraların kim olduğunu görebileceksiniz - 4

Bu özellik, alıcının, numarayı yeni bir kişi olarak kaydetmesine gerek kalmadan bilinmeyen kişinin kim olduğunu anlamasını kolaylaştırıyor.

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