Whatsapp'a sesli durum özelliği geliyor

WhatsApp, durum güncellemesi olarak paylaşabileceklerinize bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Haberler 16.07.2022 - 09:36

Whatsapp'a sesli durum özelliği geliyor - 1

WABetainfo’nun haberine göre, WhatsApp Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneğini de ekleyecek.

Whatsapp'a sesli durum özelliği geliyor - 2

Kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını “voice status” olarak belirledi.

Whatsapp'a sesli durum özelliği geliyor - 3

Görüntülerde durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyorlar.

Whatsapp'a sesli durum özelliği geliyor - 4

Mikrofonun altında, alışılageldik metin, fotoğraf, video paylaşma seçenekleri yer alıyor.

Whatsapp'a sesli durum özelliği geliyor - 5

Whatsapp, sesli durum bildirimlerini uçtan uca şifreleyecek ve sadece seçilen kişilere gösterecek.

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