WhatsApp'a 'son kullanma tarihi' geliyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, yeni bir özelliğiyle daha kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Buna göre; grup konuşmaları için son kullanma tarihi belirlenebilecek. Yakında tüm kullanıcılara sunulması beklenen WhatsApp'ın yeni özelliği iOS beta sürümünde test ediliyor.

WhatsApp'a 'son kullanma tarihi' geliyor - 1

Anlık haberleşme platformu WhatsApp, yeni geliştirdiği bir özelliği daha kullanıcılarıyla paylaşacak.

WhatsApp'a 'son kullanma tarihi' geliyor - 2

WhatsApp'ın konuşma gruplarına son kullanma tarihi imkanıyla belirlenen vakite ulaşıldığında, kullanıcılara grubu temizlemeleri için bir istem gönderecek.

WhatsApp'a 'son kullanma tarihi' geliyor - 3

Bu özellik kullanıma sunulduğunda kullanıcılar bir gün, bir hafta veya özel bir tarih gibi çeşitli son kullanma seçenekleri arasından seçim yapabilecek.

WhatsApp'a 'son kullanma tarihi' geliyor - 4

Ayrıca kullanıcılar, fikirlerini değiştirirlerse önceden belirlenmiş olan son kullanma tarihini değiştirebilecek veya kaldırabilecek.

WhatsApp'a 'son kullanma tarihi' geliyor - 5

Raporda, gruplar için bir son kullanma tarihi seçme yeteneğinin şu anda geliştirme aşamasında olduğu ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanmasının beklendiği belirtildi.

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