WhatsApp'a yeni özellik: Durumlarda kullanıcılar etiketlenebilecek
WhatsApp, durum güncellemelerinde kişilerden bahsetme özelliğini kullanıma sunuyor. Etiketlenen kullanıcı, durum güncellemesini yeniden paylaştığında orijinal oluşturucunun kimliği gizli kalacak.
WhatsApp, yakın zamanda durum güncellemelerine yeni bir özellik kazandırmaya hazırlanıyor.
Meta'nın sahibi olduğu mesajlaşma platformu, yeni özellikle birlikte durum paylaşan kullanıcıların bir başka kullanıcıyı etiketlemelerine olanak tanıyor.
Bir kişiden bahsedildiğinde, bu kişi bir bildirim alacak ve böylece kullanıcıların hedef kitleleriyle etkileşime geçmeleri kolaylaşacak.