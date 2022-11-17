WhatsApp'a yeni özellik: Gruplarda anket dönemi

WhatsApp, grup sohbetleri için anket özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellikle birlikte gruplardaki fikir ayrılıkları oylanabilecek.

WhatsApp'a yeni özellik: Gruplarda anket dönemi - 1

WhatsApp bir süredir üzerinde çalıştığı yeni uygulamasını kullanıma sundu.

WhatsApp'a yeni özellik: Gruplarda anket dönemi - 2

Geçtiğimiz aylarda yeni özelliğin test aşamasında olduğunu duyuran WhatsApp, bugün Twitter'dan yaptığı açıklama ile anket özelliğini duyurdu.

WhatsApp'a yeni özellik: Gruplarda anket dönemi - 3

'Anketler Burada' başlığı ile paylaşım yapan uygulama, ''Artık grup sohbetlerinde karar vermek çok daha kolay ve çok daha eğlenceli'' dedi. 

WhatsApp'a yeni özellik: Gruplarda anket dönemi - 4

12'e kadar olacak anket seçeneğinin, fikir ayrılığı yaşayan WhatsApp grupları için oldukça kullanışlı olması bekleniyor

WhatsApp'a yeni özellik: Gruplarda anket dönemi - 5

Ek olarak geçtiğimiz günlerde Ortak Hesap özelliğini de test etmeye başlayan uygulama, 4 farklı cihazın tek hesaba senkronize olarak bağlanmasına imkan sunacak.

WhatsApp'a yeni özellik: Gruplarda anket dönemi - 6

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