WhatsApp'a yeni özellik: Otomatik çeviri yapacak

DİL PAKETİNİ YÜKLEMESİ GEREKECEK

WhatsApp, şu anda mesajları bir dilden farklı bir dile çevirme özelliğini geliştiriyor.

Kullanıcılar, tüm yeni mesajlar için bu işlemi otomatikleştirme seçeneğiyle birlikte seçilen bir mesajı çevirebilecekler.

OTOMATİK ÇEVİRİ NASIL ÇALIŞACAK?

Mesajı çevirmek istedikleri dili seçtikten sonra WhatsApp, kullanıcıdan çeviri için gerekli dil paketini indirmesini isteyecek.

Mesaj içeriği çevrildiğinde, mesaj balonunun içinde mesajın başarıyla çevrildiğini gösteren yeni bir etiket belirecektir.

Bu etiket, kullanıcıların orijinal ve çevrilmiş mesajları ayırt etmelerine yardımcı olacak, net bir iletişim sağlayacak ve olası yanlış anlamaları azaltacaktır.