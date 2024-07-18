WhatsApp'a yeni özellik: Otomatik çeviri yapacak

Ünlü çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp, otomatik çeviri özelliği üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar bu özellikle birlikte platform üzerinden gelen mesajları otomatik olarak anlayabildikleri dile çevirebilecek.

WhatsApp'a yeni özellik: Otomatik çeviri yapacak - 1

WhatsApp, tüm sohbet mesajlarına çeviri yapacak bir özellik üzerinde çalışıyor. 

Mesajlaşma platformunun gelecekte uygulamanın tüm sohbet mesajlarını otomatik olarak çevirip çevirmeyeceğine kullanıcıların karar vermesine olanak tanıyacak.

Bu özellik henüz geliştirme aşamasında ancak WhatsApp'ın şu anda farklı diller arasında iletişimi geliştirmeyi amaçlayarak çeviri deneyimini daha da iyileştirmeye odaklandığı görülüyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

WhatsApp'a yeni özellik: Otomatik çeviri yapacak - 2

DİL PAKETİNİ YÜKLEMESİ GEREKECEK

WhatsApp, şu anda mesajları bir dilden farklı bir dile çevirme özelliğini geliştiriyor.

Kullanıcılar, tüm yeni mesajlar için bu işlemi otomatikleştirme seçeneğiyle birlikte seçilen bir mesajı çevirebilecekler.

OTOMATİK ÇEVİRİ NASIL ÇALIŞACAK?

Mesajı çevirmek istedikleri dili seçtikten sonra WhatsApp, kullanıcıdan çeviri için gerekli dil paketini indirmesini isteyecek.

Mesaj içeriği çevrildiğinde, mesaj balonunun içinde mesajın başarıyla çevrildiğini gösteren yeni bir etiket belirecektir.

Bu etiket, kullanıcıların orijinal ve çevrilmiş mesajları ayırt etmelerine yardımcı olacak, net bir iletişim sağlayacak ve olası yanlış anlamaları azaltacaktır.

WhatsApp'a yeni özellik: Otomatik çeviri yapacak - 3

KULLANICI GİZLİLİĞİ KORUNMAYA DEVAM EDECEK

WhatsApp, kullanıcıların gizliliğini sağlamak adına şirket içi çeviri teknolojisini kullanarak mesaj çevirilerinin tamamen cihaz üzerinden işlenmesini sağlıyor. 

Böylelikle uçtan uca şifrelemenin korunduğu ve hiçbir mesaj harici olarak paylaşılmadığı için kullanıcı gizliliği korunmaya devam edecek.

İLK BAŞTA 6 DİLİ DESTEKLEYECEK

İlk destek İngilizce, Arapça, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Rusça ve Hintçe gibi dillerle sınırlı olacak ve gelecekteki güncellemelerde potansiyel olarak daha fazla dil eklenecek.

DAHA FAZLA GÖSTER