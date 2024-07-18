WhatsApp'a yeni özellik: Otomatik çeviri yapacak
Ünlü çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp, otomatik çeviri özelliği üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar bu özellikle birlikte platform üzerinden gelen mesajları otomatik olarak anlayabildikleri dile çevirebilecek.
WhatsApp, tüm sohbet mesajlarına çeviri yapacak bir özellik üzerinde çalışıyor.
Mesajlaşma platformunun gelecekte uygulamanın tüm sohbet mesajlarını otomatik olarak çevirip çevirmeyeceğine kullanıcıların karar vermesine olanak tanıyacak.
Bu özellik henüz geliştirme aşamasında ancak WhatsApp'ın şu anda farklı diller arasında iletişimi geliştirmeyi amaçlayarak çeviri deneyimini daha da iyileştirmeye odaklandığı görülüyor.