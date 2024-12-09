Whatsapp'a yeni özellik: "Sana yazmayı unuttum" bahanelerine son

WhatsApp, hatırlatıcı özelliğiyle kullanıcıların sık iletişim kurduğu kişilerden gelen mesajları yanıtlamayı unutmamasını sağlıyor. Test edilen algoritma, belirlediği kişilerin okunmamış mesajları için hatırlatıcı niteliğinde bir bildirim gönderiyor.

Whatsapp'a yeni özellik: "Sana yazmayı unuttum" bahanelerine son - 1

WhatsApp, hatırlatıcı özelliğiyle birlikte kullanıcıların gelen mesajlara yanıt vermeyi unutmasını önlemeyi hedefliyor.

Buna göre kullanıcılar, sık etkileşimde bulundukları bir kişiden gelen mesajı okunmadan bıraktıklarında hatırlatıcı niteliğinde bir bildirim alacak. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Whatsapp'a yeni özellik: "Sana yazmayı unuttum" bahanelerine son - 2

ALGORİTMA TARAFINDAN BELİRLENECEK

Bu kişilerin seçimi, kullanıcıların en sık etkileşimde bulunduğu kişilere öncelik veren dahili bir algoritma tarafından belirleniyor.

Bu özellik etkinleştirildikten sonra WhatsApp, özellikle kullanıcıların düzenli olarak etkileşimde bulunduğu kişilerden gelen okunmamış mesajlar için hatırlatıcılar gönderecek.

Whatsapp'a yeni özellik: "Sana yazmayı unuttum" bahanelerine son - 3

GÖZDEN KAÇIRMAMAYI SAĞLAYACAK

Bu geliştirme, kullanıcıların diğer sohbetleri yanıtlamaya öncelik verseler bile en sık görüştükleri kişilerden gelen önemli mesajları gözden kaçırmamalarını sağlıyor.

Whatsapp'a yeni özellik: "Sana yazmayı unuttum" bahanelerine son - 4

Hatırlatma bildirimi özelliği, Google Play Store'dan Android için WhatsApp beta'nın en son güncellemelerini yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilir ve önümüzdeki günlerde daha da fazla kişiye sunulacak.

Whatsapp'a yeni özellik: "Sana yazmayı unuttum" bahanelerine son - 5
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