Whatsapp'a yeni özellik: "Sana yazmayı unuttum" bahanelerine son

ALGORİTMA TARAFINDAN BELİRLENECEK

Bu kişilerin seçimi, kullanıcıların en sık etkileşimde bulunduğu kişilere öncelik veren dahili bir algoritma tarafından belirleniyor.

Bu özellik etkinleştirildikten sonra WhatsApp, özellikle kullanıcıların düzenli olarak etkileşimde bulunduğu kişilerden gelen okunmamış mesajlar için hatırlatıcılar gönderecek.