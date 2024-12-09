Whatsapp'a yeni özellik: "Sana yazmayı unuttum" bahanelerine son
WhatsApp, hatırlatıcı özelliğiyle kullanıcıların sık iletişim kurduğu kişilerden gelen mesajları yanıtlamayı unutmamasını sağlıyor. Test edilen algoritma, belirlediği kişilerin okunmamış mesajları için hatırlatıcı niteliğinde bir bildirim gönderiyor.
WhatsApp, hatırlatıcı özelliğiyle birlikte kullanıcıların gelen mesajlara yanıt vermeyi unutmasını önlemeyi hedefliyor.
Buna göre kullanıcılar, sık etkileşimde bulundukları bir kişiden gelen mesajı okunmadan bıraktıklarında hatırlatıcı niteliğinde bir bildirim alacak.