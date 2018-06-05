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WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı (WhatsApp güncellemesi alamayacak telefonlar)

ntv.com.tr

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki günlerde bazı akıllı cihazlara sunduğu desteğini çekmeye hazırlanıyor. İşte Whatsapp güncellemesi alamayacak sürümlerin listesi...

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    Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil, fişini çekmeye hazırlandığı akıllı cihazlar ile gündemde.
  • 2

    1.5 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki günlerde bazı akıllı cihazlara sunduğu desteğini çekmeye hazırlanıyor.
  • 3

    Şirket yayınladığı duyuru ile WhatsApp’ı sorunsuz bir şekilde kullanmak için cihazların hangi işletim sistemi sürümleri ile çalışması gerektiğini açıkladı.
  • 4

    Buna göre kullanıcıların yeni yılda da WhatsApp kullanmaya devam edebilmeleri için bu sürümler veya daha yüksek işletim sistemlerine sahip olmaları gerekecek...
  • 5

    Android 4.0 ve üzeri
  • 6

    iOS 7 ve üzeri
  • 7

    Windows Phone 8.1 ve üzeri
  • 8

    Aynı açıklamaya göre, Nokia S40 cihazları 31 Aralık 2018’e kadar uygulamayı kullanılacak.
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