WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı (WhatsApp güncellemesi alamayacak telefonlar)
ntv.com.tr
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki günlerde bazı akıllı cihazlara sunduğu desteğini çekmeye hazırlanıyor. İşte Whatsapp güncellemesi alamayacak sürümlerin listesi...
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1Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil, fişini çekmeye hazırlandığı akıllı cihazlar ile gündemde.
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21.5 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki günlerde bazı akıllı cihazlara sunduğu desteğini çekmeye hazırlanıyor.
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3Şirket yayınladığı duyuru ile WhatsApp’ı sorunsuz bir şekilde kullanmak için cihazların hangi işletim sistemi sürümleri ile çalışması gerektiğini açıkladı.
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4Buna göre kullanıcıların yeni yılda da WhatsApp kullanmaya devam edebilmeleri için bu sürümler veya daha yüksek işletim sistemlerine sahip olmaları gerekecek...
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5Android 4.0 ve üzeri
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6iOS 7 ve üzeri
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7Windows Phone 8.1 ve üzeri
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8Aynı açıklamaya göre, Nokia S40 cihazları 31 Aralık 2018’e kadar uygulamayı kullanılacak.