WhatsApp'ın çevrimiçi ve son görülme özelliği kapandı mı?

Daha önce de WhatsApp`ın son görülme özelliğinde teknik sorun meydana gelmiş ve kullanıcıların hepsi görünür olmuştu. Yani görünmek istemeyen kullanıcılar dahi herkese görünmeye başlamıştı ve son görülme tarihleri kullanıcıların bilgisi dışında paylaşılmıştı.