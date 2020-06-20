WhatsApp'ın çevrimiçi ve son görülme özelliği kapandı mı?

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp`ta dün akşam saatlerinden bu yana teknik sorunlar yaşandı. Milyonlarca kişinin kullandığı uygulamada son görülme ve çevrimiçi olma gibi özelliklerin devre dışı hale geldi.

20.06.2020 - 12:41

WhatsApp'ın çevrimiçi ve son görülme özelliği kapandı mı? - 1

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, yeni bir sorunla yüz yüze. Kullanıcılar dün akşam 'son görülme' özelliğini kullanamaz hale geldi. 

WhatsApp'ın çevrimiçi ve son görülme özelliği kapandı mı? - 2

Diğer bir deyişle WhatsApp kullanıcıların bir kısmı 'çevrimiçi' olanları göremeden uygulamayı kullandı. 

 

WhatsApp'ın çevrimiçi ve son görülme özelliği kapandı mı? - 3

Downdetector isimli erişim sorunu gösteren dijital haritaya göre WhatsApp, daha çok Avrupa genelinde söz konusu soruna sahne oldu. 

 

WhatsApp'ın çevrimiçi ve son görülme özelliği kapandı mı? - 4

Daha önce de WhatsApp`ın son görülme özelliğinde teknik sorun meydana gelmiş ve kullanıcıların hepsi görünür olmuştu. Yani görünmek istemeyen kullanıcılar dahi herkese görünmeye başlamıştı ve son görülme tarihleri kullanıcıların bilgisi dışında paylaşılmıştı. 

WhatsApp'ın çevrimiçi ve son görülme özelliği kapandı mı? - 5

Dün akşam yaşanan sorunun da benzer bir hata sonrası meydana geldiği ortaya çıktı. 

  

WhatsApp'ın çevrimiçi ve son görülme özelliği kapandı mı? - 6

Son görülme özelliği WhatsApp'ın yaptığı güncelleme ile tekrar kullanılabilir hale geldi. Ancak şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı. 

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER