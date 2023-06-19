WhatsApp'ın yeni özelliği duyuruldu: Canlı destek sağlayacak (WhatsApp canlı destek özelliği nedir, ne işe yarar?)

WhatsApp, kullanıcıların doğrudan uygulama içi sohbet desteği almalarını sağlayan ve yardım için e-postaya geçme ihtiyacını ortadan kaldıran WhatsApp destek özelliğini kullanıma sunuyor. Bu özellik şu anda WhatsApp'ı Microsoft Store'dan Windows'una yükleyen herkes tarafından kullanılabiliyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği duyuruldu: Canlı destek sağlayacak (WhatsApp canlı destek özelliği nedir, ne işe yarar?) - 1

Meta, WhatsApp kullanıcıları sorun yaşadıklarında canlı olarak yardım alabilecekleri destek özelliğini kullanıma sundu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

WhatsApp'ın yeni özelliği duyuruldu: Canlı destek sağlayacak (WhatsApp canlı destek özelliği nedir, ne işe yarar?) - 2

Wabetainfo'nun haberine göre, Windows için WhatsApp'ta en son sürümü güncelleyen kullanıcılar "Bize Ulaşın" kısmından WhatsApp'in canlı desteğine bağlantı gerçekleştirebilecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği duyuruldu: Canlı destek sağlayacak (WhatsApp canlı destek özelliği nedir, ne işe yarar?) - 3

Böylelikle kullanıcılar artık WhatsApp ile e-posta istemcileri arasında geçiş yapmayacak ve vakit kaybetmeyecek. Zamandan ciddi anlamda tasarruf ettirecek bu güncellemeyle beraber kullanıcılar WhatsApp Destek ekibiyle gerçek zamanlı görüşmeler gerçekleştirebilecek.

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