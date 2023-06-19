WhatsApp'ın yeni özelliği duyuruldu: Canlı destek sağlayacak (WhatsApp canlı destek özelliği nedir, ne işe yarar?)
WhatsApp, kullanıcıların doğrudan uygulama içi sohbet desteği almalarını sağlayan ve yardım için e-postaya geçme ihtiyacını ortadan kaldıran WhatsApp destek özelliğini kullanıma sunuyor. Bu özellik şu anda WhatsApp'ı Microsoft Store'dan Windows'una yükleyen herkes tarafından kullanılabiliyor.
Meta, WhatsApp kullanıcıları sorun yaşadıklarında canlı olarak yardım alabilecekleri destek özelliğini kullanıma sundu.