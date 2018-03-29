NTV

WhatsApp'ın casus uygulaması çıktı

ntv.com.tr

WhatsApp'ta arkadaşlarınız yeni bir uygulama ile sizi izliyor olabilir. Arkadaşlarınız Chatwatch adlı uygulamayla konuştuğunuz kişilerin tüm WhatsApp etkinliklerini takip edebilir.

  • 1

    WhatsApp sürekli platforma entegre ettiği yeni özellikler gündeme geliyor.

  • 2

    Uygulama bunun için WhatsApp'ın halka açık çevrimiçi / çevrimdışı durum özelliğini kullanıyor.

    Bu sefer kullanıcıların, arkadaşlarının uygulamayı ne sıklıkta kontrol ettiklerini ve her gün yatağa ne zaman gittiklerini dahi gösteren yeni bir iOS uygulaması Chatwatch ortaya çıktı.

  • 3

    Chatwatch , kullanıcıların belirlediği iki kişinin WhatsApp etkinliklerini sürekli olarak takip ediyor.

  • 4

    Uygulama, belirlenen kişilerin ne sıklıkla WhatsApp kullandığını rapor edebilmesinin yanında uyku vakitlerini dahi tahmin edebiliyor.

  • 5

    Belirlenen iki kişinin etkinliklerini analiz eden uygulama, bu kişilerin birbirleri ile sohbet edip etmedikleri konusunda da tahminlerde bulunuyor.

  • 6

    Hatta uygulama seçtiğiniz iki arkadaşınızın gün boyunca birbiriyle sohbet edip etmediği hakkında tahmini veri bile ortaya çıkartabiliyor.

  • 7

    Şirket, bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey olmadığını söylüyor.

    Hesap ayarlarınızda 'Son görülme' özelliğini devre dışı bırakmış olsanız bile, yine de WhatsApp etkinliğinizi anlayabileceksiniz.

  • 8

    Analistler bahsi geçen uygulamanın doğru olduğunu söyulüyor. Konuşma başlatıldıktan sonra karşı tarafı anlık takip edebilirsiniz.

  • 9

    Uygulama sonuçları ortaya koymak için 24 saatlik süreye ihtiyaç duyuyor.

    Chatwatch sisteminin, kullanıcıların kontrol edilmesi ve analizler için verilerin toplanması sürecini otomatikleştirmesi de mümkün.

  • 10

    Chatwatch, şimdilik sadece iOS platformunda bulunuyor. Uygulamanın ücreti ise 2 dolar.

  • 11

    Uygulamanın Android platformuna da geleceği söyleniyor.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin