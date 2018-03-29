WhatsApp'ın casus uygulaması çıktı
ntv.com.tr
WhatsApp'ta arkadaşlarınız yeni bir uygulama ile sizi izliyor olabilir. Arkadaşlarınız Chatwatch adlı uygulamayla konuştuğunuz kişilerin tüm WhatsApp etkinliklerini takip edebilir.
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WhatsApp sürekli platforma entegre ettiği yeni özellikler gündeme geliyor.
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Uygulama bunun için WhatsApp'ın halka açık çevrimiçi / çevrimdışı durum özelliğini kullanıyor.
Bu sefer kullanıcıların, arkadaşlarının uygulamayı ne sıklıkta kontrol ettiklerini ve her gün yatağa ne zaman gittiklerini dahi gösteren yeni bir iOS uygulaması Chatwatch ortaya çıktı.
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Chatwatch , kullanıcıların belirlediği iki kişinin WhatsApp etkinliklerini sürekli olarak takip ediyor.
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Uygulama, belirlenen kişilerin ne sıklıkla WhatsApp kullandığını rapor edebilmesinin yanında uyku vakitlerini dahi tahmin edebiliyor.
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Belirlenen iki kişinin etkinliklerini analiz eden uygulama, bu kişilerin birbirleri ile sohbet edip etmedikleri konusunda da tahminlerde bulunuyor.
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Hatta uygulama seçtiğiniz iki arkadaşınızın gün boyunca birbiriyle sohbet edip etmediği hakkında tahmini veri bile ortaya çıkartabiliyor.
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Şirket, bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey olmadığını söylüyor.
Hesap ayarlarınızda 'Son görülme' özelliğini devre dışı bırakmış olsanız bile, yine de WhatsApp etkinliğinizi anlayabileceksiniz.
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Analistler bahsi geçen uygulamanın doğru olduğunu söyulüyor. Konuşma başlatıldıktan sonra karşı tarafı anlık takip edebilirsiniz.
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Uygulama sonuçları ortaya koymak için 24 saatlik süreye ihtiyaç duyuyor.
Chatwatch sisteminin, kullanıcıların kontrol edilmesi ve analizler için verilerin toplanması sürecini otomatikleştirmesi de mümkün.
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Chatwatch, şimdilik sadece iOS platformunda bulunuyor. Uygulamanın ücreti ise 2 dolar.
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11Uygulamanın Android platformuna da geleceği söyleniyor.