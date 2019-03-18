WhatsApp'ın kurucusundan Facebook uyarısı
ntv.com.tr
WhatsApp'ın kurucularından biri olan Brian Acton'tan Facebook ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi.
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Cambridge Analytica skandalının ardından büyük tepki çeken Facebook, bu kez WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton'un hedefinde
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Popüler mesajlaşma uygulamasını sosyal medya devi Facebook'a satan Brian Acton ilginç açıklaması ile gündemde
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Stanford Üniversitesi‘nde konuşma yapan Acton, öğrencilere Facebook'u silmeleri yönünde bir çağrı yaptı.
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4Facebook’un gizlilik kurallarını ihlal ettiğinin altını çizen Acton, "Facebook’un hayatımızdan silinmesi gerek" dedi.
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52014 yılında rekor fiyata WhatsApp’ı Facebook’a satan uygulamanın kurucusu Acton, geçtiğimiz dönemde Facebook’un kullanıcı gizliliği konusundaki politikalarını “Bir seçim yaptım. Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum” sözleri ile eleştirmişti.
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FACEBOOK’TA YAPRAK DÖKÜMÜ
2011 yılındaki Instagram’ı, 2014’te ise WhatsApp’ı alarak sosyal medya devi lakabına kavuşan platform, son yıllarda önemli isimleri bir bir kaybediyor.
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Facebook’taki yaprak dökümü 2017 yılındaki Acton istifası ile başlamış, onun ardından WhatsApp’ın bir diğer kurucusu olan Jan Koum Mayıs ayında gemiyi terk etmişti.
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Geçtiğimiz aylarda Instagram’ı kuran ve Facebook’a satışından sonra da uygulamanın başında kalan iki isim olan Kevin Systrom ve Mike Krieger Facebook’tan ayrılma kararı aldı.
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İkili her ne kadar ayrılık nedenini "Merakımızı ve yaratıcılığımızı keşfetmek için ayrılıyoruz" şeklinde açıklasa da Facebook ile bir süredir fikir ayrılığı yaşadıkları basına yansıyordu.
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Facebook’tan istifa eden son isim ise sosyal ağın 2014’te satın aldığı sanal gerçeklik şirketi Oculus’un kurucusu Brendan Iribe oldu. İribe’nin ayrılık nedeninin de “fikir ayrılığı” olduğu konuşuluyor.