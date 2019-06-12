WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

1 Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde.

2 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.

3 Yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi.

4 İŞTE İNTERNETSİZ WHATSAPP KULLANMANIN YOLU WhatsApp kuşkusuz son dönemin en popüler platformu. Peki WhatsApp'ı internetsiz kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

5 Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor.

6 Ancak gelen bilgilere göre; internetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün. İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor.

7 Ancak internetsiz WhatsApp şimdilik sadece Android cihazlarda çalışıyor. İşte internetsiz WhatsApp için adım adım yapmanız gerekenler...

8 1- Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin.

9 2- Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın.

10 3- Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan "ekle" seçeneğine tıklayın

11 4- Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun

12 İsim: WhatsApp APN: internet Proxy: 127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080

13 5- Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp'ı seçin.

14 iOS'ta ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamadığını belirtelim.

15 Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor, ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor.