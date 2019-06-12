WhatsApp kullanıcılarına dava açacak
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.
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1Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde.
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21.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.
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3Yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi.
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İŞTE İNTERNETSİZ WHATSAPP KULLANMANIN YOLU
WhatsApp kuşkusuz son dönemin en popüler platformu.
Peki WhatsApp'ı internetsiz kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?
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5Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor.
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Ancak gelen bilgilere göre; internetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün.
İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor.
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Ancak internetsiz WhatsApp şimdilik sadece Android cihazlarda çalışıyor.
İşte internetsiz WhatsApp için adım adım yapmanız gerekenler...
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1- Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin.
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2- Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın.
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3- Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan "ekle" seçeneğine tıklayın
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114- Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun
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İsim: WhatsApp APN: internet Proxy: 127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080
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135- Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp'ı seçin.
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14iOS'ta ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamadığını belirtelim.
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15Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor, ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor.
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16Normal ayarlara döndüğünüzde ise bu süreçteki internet kullanımınız tek seferde size yansıtılıyor.