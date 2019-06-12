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WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.

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    Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde.
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    1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.
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    Yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi.
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    İŞTE İNTERNETSİZ WHATSAPP KULLANMANIN YOLU

    İŞTE İNTERNETSİZ WHATSAPP KULLANMANIN YOLU

    WhatsApp kuşkusuz son dönemin en popüler platformu.

    Peki WhatsApp'ı internetsiz kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? 

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    Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor.
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    Ancak gelen bilgilere göre; internetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün.

    İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor. 

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    Ancak internetsiz WhatsApp şimdilik sadece Android cihazlarda çalışıyor.

    İşte internetsiz WhatsApp için adım adım yapmanız gerekenler... 

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    1- Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin. 

     

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    2- Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın. 

     

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    3- Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan "ekle" seçeneğine tıklayın 

     

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    4- Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun
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    İsim: WhatsApp APN: internet Proxy: 127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080 

     

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    5- Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp'ı seçin.
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    iOS'ta ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamadığını belirtelim.
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    Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor, ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor.
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    Normal ayarlara döndüğünüzde ise bu süreçteki internet kullanımınız tek seferde size yansıtılıyor.
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