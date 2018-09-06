NTV

WhatsApp kullanıcısı grup yöneticisini vaktini boşa harcadığı için dava etti

ntv.com.tr

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir davaya konu oldu. Bir WhatsApp kullanıcısı grup yöneticisini vaktini boşa harcadığı için dava etti

  • 1

    Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni bir özellik ile değil bir dava ile gündemde. 

  • 2

    Suudi Arabistan WhatsApp’ta bir parçası olduğu grupta gönderilen mesajlar ile vaktini boşa harcadığını iddia ederek grup yöneticisini dava eden kullanıcıyı konuşuyor. 

  • 3

    İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan’da yaşayan adı açıklanmayan bir doktor, grup yöneticisini bu tip mesajlara izin verdiği ve vaktini boşa harcadığı için dava etti 

     

  • 4

    Mekke’de yaşayan doktor, aynı kentte iddiasını mahkemeye taşıdı ve yasal yollar ile bu duruma bir çözüm bulunmasını talep etti. 

  • 5

    Ancak gazeteye konuşan uzmanlara göre, söz konusu şikayetin kullanıcının istediği yönde sonuçlanmasını saplayacak hiçbir yasal zemin bulunmuyor. 

  • 6

    Suudi Arabistan’da kısa sürede günün konusu olan davacı doktor hakkında binlerce yorum yapıldı. 

  • 7

    Sosyal medya kullanıcıları, vaktinin boşa harcandığı iddiası ile yasal süreç başlatan kullanıcıyı “evrakları toplamak için harcayacağın süredense birkaç saniyede gruptan çıkabilirdin” sözleri ile ti’ye aldı.
  • 8

    Artık hemen hepimiz Whatsapp'ta en az bir grubun içindeyiz - bazen bunu istemesek bile. Bu gruplar zaman zaman sinir bozucu olabiliyor.

    Geçtiğimiz günlerde BBC WhatsApp'ta kaçınılması gereken şeyleri derlemişti. 

  • 9

    YAPMAYIN: Bire bir konuşmalar

    YAPMAYIN: Bire bir konuşmalar

    Gruplarda kesinlikle yapmamanız gereken bir şey varsa o da bir grup üyesiyle karşılıklı diyaloğa girmek.

  • 10

    Adı üstünde, grup konuşması. Diğer üyeleri ilgilendirmeyen konuları grupta konuşmak en rahatsız edici davranışlardan biri. Bu tür mesajları, ilgili kişiye doğrudan özel mesaj olarak atabilirsiniz.

  • 11

    Bu yüzden mesajlarınızı atarken bir an durup herkesi ilgilendirip ilgilendirmediğini düşünmenizde fayda var.
  • 12

    YAPMAYIN: Spam(Mesaj sağanağı)

    YAPMAYIN: Spam(Mesaj sağanağı)

    Grupları art arda attığınız ya da sahte içerikli mesajlarla meşgul etmeyin.

    Yani "bu mesajı 10 kişiye göndermezseniz" dünyanın sonunun gelmeyeceğini aklınızdan çıkarmayın.

  • 13

    YAPMAYIN: 'Hayalet üye' olmayın

    YAPMAYIN: 'Hayalet üye' olmayın

    Grup konuşmalarında, konuşmak istemeyen kişinin yeri yoktur. Ve diğer insanlar mesajların size ulaştığını, hatta mesajları okuduğunuzu görebiliyor.

  • 14

    Yani diğer insanlar için sizden cevap beklemek sinir bozucu olabilir.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin