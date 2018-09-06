WhatsApp kullanıcısı grup yöneticisini vaktini boşa harcadığı için dava etti
ntv.com.tr
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir davaya konu oldu. Bir WhatsApp kullanıcısı grup yöneticisini vaktini boşa harcadığı için dava etti
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Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni bir özellik ile değil bir dava ile gündemde.
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Suudi Arabistan WhatsApp’ta bir parçası olduğu grupta gönderilen mesajlar ile vaktini boşa harcadığını iddia ederek grup yöneticisini dava eden kullanıcıyı konuşuyor.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan’da yaşayan adı açıklanmayan bir doktor, grup yöneticisini bu tip mesajlara izin verdiği ve vaktini boşa harcadığı için dava etti
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Mekke’de yaşayan doktor, aynı kentte iddiasını mahkemeye taşıdı ve yasal yollar ile bu duruma bir çözüm bulunmasını talep etti.
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Ancak gazeteye konuşan uzmanlara göre, söz konusu şikayetin kullanıcının istediği yönde sonuçlanmasını saplayacak hiçbir yasal zemin bulunmuyor.
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Suudi Arabistan’da kısa sürede günün konusu olan davacı doktor hakkında binlerce yorum yapıldı.
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7Sosyal medya kullanıcıları, vaktinin boşa harcandığı iddiası ile yasal süreç başlatan kullanıcıyı “evrakları toplamak için harcayacağın süredense birkaç saniyede gruptan çıkabilirdin” sözleri ile ti’ye aldı.
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Artık hemen hepimiz Whatsapp'ta en az bir grubun içindeyiz - bazen bunu istemesek bile. Bu gruplar zaman zaman sinir bozucu olabiliyor.
Geçtiğimiz günlerde BBC WhatsApp'ta kaçınılması gereken şeyleri derlemişti.
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YAPMAYIN: Bire bir konuşmalar
Gruplarda kesinlikle yapmamanız gereken bir şey varsa o da bir grup üyesiyle karşılıklı diyaloğa girmek.
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Adı üstünde, grup konuşması. Diğer üyeleri ilgilendirmeyen konuları grupta konuşmak en rahatsız edici davranışlardan biri. Bu tür mesajları, ilgili kişiye doğrudan özel mesaj olarak atabilirsiniz.
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11Bu yüzden mesajlarınızı atarken bir an durup herkesi ilgilendirip ilgilendirmediğini düşünmenizde fayda var.
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YAPMAYIN: Spam(Mesaj sağanağı)
Grupları art arda attığınız ya da sahte içerikli mesajlarla meşgul etmeyin.
Yani "bu mesajı 10 kişiye göndermezseniz" dünyanın sonunun gelmeyeceğini aklınızdan çıkarmayın.
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YAPMAYIN: 'Hayalet üye' olmayın
Grup konuşmalarında, konuşmak istemeyen kişinin yeri yoktur. Ve diğer insanlar mesajların size ulaştığını, hatta mesajları okuduğunuzu görebiliyor.
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Yani diğer insanlar için sizden cevap beklemek sinir bozucu olabilir.