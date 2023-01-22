WhatsApp'ta artık kalıcı olarak görünmez olmak mümkün!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara artık uygulama içerisinde görünmez olma imkanı tanıyacak. Uygulama ayarları üzerinden Son Görülme ve Çevrim içi sekmesinden gerekli tercihleri yapan kullanıcılar bu özelliği kullanabilecek. İşte WhatsApp'ta görünmez olmanın yolları...

WhatsApp'ta artık kalıcı olarak görünmez olmak mümkün! - 1

Anlık haberleşme platformu WhatsApp, son güncellemesi ile gizlilik alanında bünyesine yeni özellikler ekledi.

WhatsApp'ta artık kalıcı olarak görünmez olmak mümkün! - 2

WhatsApp artık kullanıcılarına uygulama içerisinde kalıcı olarak görünmez olabilme imkanı tanıyacak.

WhatsApp'ta artık kalıcı olarak görünmez olmak mümkün! - 3

Kullanıcılar uygulama üzerinden Son Görülme ve Çevrim içi sekmelerinden gerekli tercihler ile bu özelliği aktif hale getirebilecek.

WhatsApp'ta artık kalıcı olarak görünmez olmak mümkün! - 4

WhatsApp'ta kalıcı olarak görünmez olmak için izlemeniz gereken adımlar:

WhatsApp üzerinden Ayarlar seçeneğine tıklanır.

WhatsApp'ta artık kalıcı olarak görünmez olmak mümkün! - 5

İkinci adım olarak ise Gizlilik sekmesi seçilir.

WhatsApp'ta artık kalıcı olarak görünmez olmak mümkün! - 6

Daha sonrasında ise Son Görülme ve Çevrim içi sekmesi üzerinden "Hiç Kimse ve Son Görülme Bilgisiyle Aynı" seçeneklerine tıklayarak özellik aktif hale getirilir.

WhatsApp'ta artık kalıcı olarak görünmez olmak mümkün! - 7

WHATSAPP WEB'DE GÖRÜNMEZ OLMANIN YOLU

Kullanıcılar WhatsApp Web üzerinden de uygulamayı kullanırken görünmez olabilir.

Ancak bu sadece arama motoruna eklenecek bir uzantı ile gerçekleşebilir.


Arama motoru Google üzerinden WAIncognito eklentisini kurduktan sonra “Don’t send last seen updates” seçeneği ile son görülme ve okundu bilgileri kapatılabilir.

WhatsApp'ta artık kalıcı olarak görünmez olmak mümkün! - 8

İNTERNETİN KAPATILMASI GEREK

Bir diğer yol olarak ise WhatsApp üzerinden gelen mesajı interneti kapattıktan sonra yanıtlamak.

Uygulama üzerinden gelen mesajın ardından bağlı olunan Wİ-Fİ ya da Hücresel Veri'yi kapattıktan sonra mesajın yanıtlanması halinde son görülme tarihinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

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