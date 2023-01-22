WhatsApp'ta artık kalıcı olarak görünmez olmak mümkün!

İNTERNETİN KAPATILMASI GEREK

Bir diğer yol olarak ise WhatsApp üzerinden gelen mesajı interneti kapattıktan sonra yanıtlamak.



Uygulama üzerinden gelen mesajın ardından bağlı olunan Wİ-Fİ ya da Hücresel Veri'yi kapattıktan sonra mesajın yanıtlanması halinde son görülme tarihinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.